Російського офіцера засудили за те, що збив військовий вертоліт РФ над Кримом замість дрона

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа kommersant.ru.

За інформацією ЗМІ, офіцеру ППО Ігорю Пашкову винесли вирок "за недбалість, виявлену в процесі відбиття атаки ЗСУ на Крим". Тоді замість дрона було збито російський військовий гелікоптер Мі-8. Офіцера засудили до терміну в колонії-поселенні. Одночасно суд відмовив міноборони у стягненні з військового вартості вертольота – майже 200 млн рублів.

Пашков служив старшим помічником оперативного чергового командного пункту однієї з частин ППО, дислокованих у тимчасово окупованому Криму. Він постав перед окупаційним гарнізонним військовим судом Севастополя за звинуваченням у недбалості, яка спричинила смерть через необережність трьох осіб. Офіцеру загрожувало до семи років ув'язнення, але суд обмежився трьома роками колонії-поселення та позбавленням фігуранта на рік права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

Подробиці збиття вертольота РФ Мі-8 над Кримом

За інформацією слідчих, о 06:30 ранку 18 жовтня 2023 року, коли капітан Пашков ніс бойове чергування, він отримав доповідь про виявлення повітряної цілі, яка низько летіла. Доповідач, начальник бойового розрахунку, як і належить, назвав йому свій позивний. Але офіцер, що прийняв повідомлення, помилився в цифрі позивного, доповівши керівництву, що невпізнана ціль перебуває в іншому місці й необхідно прийняти рішення про її знищення. Начальник розрахунку згодом уточнив, що ціллю є гелікоптер, який летів з увімкненими вогнями, але було вже пізно. Пашков додатковим повідомленням не повірив, а перевірка показала, що за місцем виявлення цілі "своїх літаків немає". У підсумку через дві хвилини після першого повідомлення ракетою, випущеною із зенітного ракетного комплексу ТОР-М2ДТ, ціль було знищено. Ще через кілька хвилин виявили, що ППО відпрацювала по російському гелікоптеру. Збитий Мі-8 упав у Чорне море, а троє членів його екіпажу (в усіх були звання капітана) загинули.

Того самого дня слідчі порушили кримінальну справу через "порушення правил несення бойового чергування в умовах бойових дій, що спричинило тяжкі наслідки". Розслідування спершу вели щодо невстановлених осіб, а торік у травні Пашков визнав, що саме він міг припуститися фатальної помилки. Слідство інкримінувало йому недбалість.

Свою провину Пашков визнав у повному обсязі. Суд стягнув із нього 5 млн рублів на користь російського міноборони. Вдовам пілотів, які розраховували отримати від військових компенсацію моральної шкоди 3 млн рублів кожна, суд призначив по 1 млн рублів.

У Південному окружному військовому суді (Ростов-на-Дону) такий вирок оскаржили всі сторони. Проте апеляція погодилася з попереднім вироком. Підстав для суворішого покарання Пашкову суд не побачив, як і збільшення стягнень з військових, дійшовши висновку, що вони "відповідають принципам розумності і справедливості". Термін покарання йому скоротили до двох років і десяти місяців, враховуючи, що саме від Пашкова слідство дізналося обставини події.