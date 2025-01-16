Втрати росіян на Курському напрямку сягнули 30-35 тисяч осіб, - Зеленський
За п’ять місяців Курської операції втрати росіян сягнули 30-35 тисяч осіб пораненими та убитими
Про це повідомив повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.
"До речі, на одному Курському напрямку, вам усі розвідки світу скажуть: Росія втратила 30-35 тисяч. Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тисяч своїх людей заради просто того, щоб п'ять місяців тиснути на нас, не маючи там результату", - зазначив Зеленський.
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Водночас він наголосив на тому, що такі втрати росіян на Курському напрямку відбулися "не просто так".
"Далекобійність дала результат", - додав президент України.
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- Нещодавно воїни 67-ї окремої механізованої бригади поділились інформацією про ураження росіян на кордоні України з Курською областю.
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