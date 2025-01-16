Втрати росіян на Курському напрямку сягнули 30-35 тисяч осіб, - Зеленський

Про це повідомив повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

"До речі, на одному Курському напрямку, вам усі розвідки світу скажуть: Росія втратила 30-35 тисяч. Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тисяч своїх людей заради просто того, щоб п'ять місяців тиснути на нас, не маючи там результату", - зазначив Зеленський.

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Водночас він наголосив на тому, що такі втрати росіян на Курському напрямку відбулися "не просто так".

"Далекобійність дала результат", - додав президент України.

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