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Українські тенісистки Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола Australian Open

Дмитро Марценишин
16 січня, 2025 четвер
11:20
Спорт Еліна Світоліна

У четвер, 16 січня, українки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська здобули перемоги у 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії

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Про це повідомляє офіційний сайт Australian Open.  

У Мельбурні Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 27 місце, перемогла американку Керолайн Доулгайд (82) - 6:1, 6:4. Світоліна стала першою українською тенісисткою, яка досягла познаки у 100 перемог на турнірах Grand Slam. 

До 1/16 фіналу також вийшла Даяна Ястремська (33), яка за 52 хвилини розгромила Данку Ковініч з Чорногорії (1289) - 6:0, 6:1. 

Наступною суперницею Світоліної стане переможниця зустрічі між мексиканкою Ренатою Сарсуа (70) та італійкою Ясмін Паоліні (4). Ястремська зіграє із сьомою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану. 

Як на Відкритому чемпіонаті Австралії виступають інші українки

У третьому колі Australian Open також зіграє українка Марта Костюк (18), яка у 1/32 фіналу перемогла німкеню Юле Німаєр (93) - 6:3, 6:0. 

Ще три наші тенісистки припинили виступи та турнірі Grand Slam в Австралії після 1/64 фіналу. Юлія Стародубцева (100) поступилася канадці Лейлі Фернандес (31) - 5:7, 4:6, Дарина Снігур (138) програла американці Даніель Коллінз (WTA) - 6:7, 3:6, а Ангеліна Калініна (48) поступилася Онс Жабер з Тунісу (39) - 3:6, 3:6.

Australian Open

Жінки. Друге коло

16 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Керолайн Доулгайд (США) 6:1, 6:4

Даяна Ястремська (Україна) – Данка Ковініч (Чорногорія) 6:0, 6:1

 

 

Теги:
Новини
теніс
Еліна Світоліна
Australian Open
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