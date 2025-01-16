Українські тенісистки Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола Australian Open

Про це повідомляє офіційний сайт Australian Open .

У Мельбурні Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 27 місце, перемогла американку Керолайн Доулгайд (82) - 6:1, 6:4. Світоліна стала першою українською тенісисткою, яка досягла познаки у 100 перемог на турнірах Grand Slam.

До 1/16 фіналу також вийшла Даяна Ястремська (33), яка за 52 хвилини розгромила Данку Ковініч з Чорногорії (1289) - 6:0, 6:1.

Наступною суперницею Світоліної стане переможниця зустрічі між мексиканкою Ренатою Сарсуа (70) та італійкою Ясмін Паоліні (4). Ястремська зіграє із сьомою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Як на Відкритому чемпіонаті Австралії виступають інші українки

У третьому колі Australian Open також зіграє українка Марта Костюк (18), яка у 1/32 фіналу перемогла німкеню Юле Німаєр (93) - 6:3, 6:0.

Ще три наші тенісистки припинили виступи та турнірі Grand Slam в Австралії після 1/64 фіналу. Юлія Стародубцева (100) поступилася канадці Лейлі Фернандес (31) - 5:7, 4:6, Дарина Снігур (138) програла американці Даніель Коллінз (WTA) - 6:7, 3:6, а Ангеліна Калініна (48) поступилася Онс Жабер з Тунісу (39) - 3:6, 3:6.

Australian Open

Жінки. Друге коло

16 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Керолайн Доулгайд (США) 6:1, 6:4

Даяна Ястремська (Україна) – Данка Ковініч (Чорногорія) 6:0, 6:1