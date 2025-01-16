Екскомбрига бригади ТрО підозрюють у забезпеченні виплат дружині за фіктивну участь у бойових діях

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.

"Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди", - розповіли в ДБР.

У відомстві додали, що весь цей час вона несла службу поряд із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі.

Фото: ДБР

"Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину", - йдеться у повідомленні.

Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім цього, чоловіків та ще одного підлеглого комбрига підозрюють у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінку – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.