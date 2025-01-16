Екскомбрига бригади ТрО підозрюють у забезпеченні виплат дружині за фіктивну участь у бойових діях
Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї із бригад тероборони та трьом його підлеглим, які допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди за фіктивну участь у бойових діях
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.
"Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди", - розповіли в ДБР.
У відомстві додали, що весь цей час вона несла службу поряд із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі.
Фото: ДБР
"Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину", - йдеться у повідомленні.
Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Крім цього, чоловіків та ще одного підлеглого комбрига підозрюють у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінку – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).
Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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