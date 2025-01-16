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Ексклюзив

Правозахисниця Денісова пояснила, як зміниться порядок розподілу грошового забезпечення військових з 1 лютого

Марина Клюєва
16 січня, 2025 четвер
09:39
Суспільство обмін полоненими

Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла про зміни, які настануть з 1 лютого, в порядку розподілу грошового забезпечення військових, які потрапили в полон чи зникли безвісти

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Про це вона розповіла в етері Еспресо. 

"Змінюється порядок розподілу саме грошового забезпечення, яке належить військовослужбовцю у разі його захоплення в полон або зникнення безвісти. Відтепер з 1 лютого військовослужбовець сам може написати особисте розпорядження та визначити, хто буде отримувати грошове забезпечення йому належне або частку, в яких відсотках. Він визначає, пише подання командиру, і в разі захоплення в полон або зникнення безвісти, це буде розпорядчим документом. Це перше", - сказала вона. 

По-друге, зміниться черга  в отриманні цього грошового забезпечення в разі, якщо немає особистого розпорядження.

"Відтепер не всі 100% належного військовослужбовцю грошового забезпечення буде отримувати, наприклад, дружина, як зараз, або законний представник неповнолітніх дітей. Буде таким чином: 50% розподіляється рівними частками дружині або чоловіку, законному представнику неповнолітніх малолітніх дітей військовослужбовця, або дитині з інвалідністю з дитинства і батькам. Батьки отримують таку долю тільки в тому випадку, коли вони не були позбавлені батьківських прав. Всі інші, якщо не отримують аліменти, то отримують таку частку. 

Наприклад, якщо у військовослужбовця є дружина, дитина та батьки, то 50% буде розподілено на чотири частини. Тобто батьки відтепер будуть отримувати таку частинку від грошового забезпечення військовослужбовця. Якщо немає першої черги нікого: ні дружини, ні законного представника малолітніх і неповнолітніх, батьків, то 20% грошового забезпечення, належного військовослужбовцю, будуть отримувати повнолітні діти, рідні сестри та брати військовослужбовця, якщо він є їхнім законним представником. Якщо грошове забезпечення нема кому розподілити, то все залишається за військовослужбовцем. Тобто або 50%, або 80%, або повністю. Якщо військовослужбовець не отримував, і вже вирішено, що або він вже загинув, то все це гарантоване військовослужбовцю грошове забезпечення включається до спадщини", - зазначила правозахисниця. 

Закон діє з 1 лютого, за її словами, до цього терміну Кабмін має внести зміни в діючі постанови. На сьогодні такі постанови не прийняті, не оновлені. 

"Але треба сказати, що Міністерство оборони України ще наприкінці листопада 24-го року вже інструктивний лист надіслали ТЦК та СП і командирам частин. Суть в тому, що працівники ТЦК та СП повинні витяги з державних реєстрів зробити щодо встановлення наявності дітей та батьків у військовослужбовця та ці витяги скерувати командирам військових частин. Вони в свій час повинні повідомити дітей та батьків, дружин про їхнє право на грошове забезпечення. І потрібно тим, хто отримав такі листи і матиме право на виплати з 1 лютого, звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання, додати необхідні документи, які підтверджують спорідненість, копію свого паспорта, ідентифікаційний код та рахунок для того, щоб їм уже призначили, і потім вони отримували належні виплати. Подаються заяви в ТЦК та СП, але заява оформлюється на командира військової частини, де військовослужбовець проходив службу до того часу, коли зник безвісти або був захоплений в полон", - розповіла Людмила Денісова.

  • Відповідний законопроєкт президент України Володимир Зеленський підписав 19 листопада 2024 року. 
  • Верховна Рада України 8 вересня в цілому ухвалила законопроєкт №11407, який дозволяє військовим особисто розпоряджатися своїми коштами.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
військові
ЗСУ
полонені
Військові новини
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