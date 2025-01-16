Короткометражку про події в Україні "Камінь, ножиці, папір" номінували на BAFTA. Головну роль зіграв Рудинський
15 січня Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила номінантів на премію BAFTA, серед них - фільм Франца Бума з Олександром Рудинським у головній ролі "Камінь, ножиці, папір"
Оголошення номінантів прокоментував Олександр Рудинський в instagram.
15 січня Британська академія телебачення та кіномистецтва оприлюднила списки номінантів на престижну премію BAFTA. У номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" опинилася стрічка режисера Франца Бума "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors).
Фільм знятий на основі реальних подій, що відбувалися в Україні в лютому 2022 року. Головну роль у стрічці виконав український актор Олександр Рудинський.
Фото: instagram Олександра Рудинського
"Історія, яка сталася в реальному житті. На жаль. Історія, яка сталася з молодим хлопцем Іваном на початку повномасштабного вторгнення.
Історія, після якої він пішов добровільно служити. Потім поїхав на навчання в Англію і випадковим чином познайомився з молодим режисером Францом, якому на момент зйомок було 23. Тепер це фільм, який номінований на BAFTA. Завдяки якому ця історія в памʼяті назавжди", - прокоментував Рудинський.
Він також подякував усій команді за роботу разом.
- Наприкінці грудня 2024 року стартував показ серіалу "Агентство" від Paramount+, продюсером якого став Джордж Клуні. У серіалі від голлівудських режисерів Джо Райта і Ніла Берґера Олександр Рудинський зіграв українського військового. Він поділився, як опинився в проєкті такого масштабу та як проходили зйомки.
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