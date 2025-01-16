Короткометражку про події в Україні "Камінь, ножиці, папір" номінували на BAFTA. Головну роль зіграв Рудинський

Оголошення номінантів прокоментував Олександр Рудинський в instagram.

15 січня Британська академія телебачення та кіномистецтва оприлюднила списки номінантів на престижну премію BAFTA. У номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" опинилася стрічка режисера Франца Бума "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors).

And the nominees for British Short Film are…



THE FLOWERS STAND SILENTLY, WITNESSING

MARION

MILK

ROCK, PAPER, SCISSORS

STOMACH BUG#EEBAFTAs pic.twitter.com/sfv5hUFl1j — BAFTA (@BAFTA) January 15, 2025

Фільм знятий на основі реальних подій, що відбувалися в Україні в лютому 2022 року. Головну роль у стрічці виконав український актор Олександр Рудинський.

Фото: instagram Олександра Рудинського

"Історія, яка сталася в реальному житті. На жаль. Історія, яка сталася з молодим хлопцем Іваном на початку повномасштабного вторгнення.

Історія, після якої він пішов добровільно служити. Потім поїхав на навчання в Англію і випадковим чином познайомився з молодим режисером Францом, якому на момент зйомок було 23. Тепер це фільм, який номінований на BAFTA. Завдяки якому ця історія в памʼяті назавжди", - прокоментував Рудинський.

Він також подякував усій команді за роботу разом.