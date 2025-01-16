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Головна Економіка Універсальний флагман: для чого підходить iPhone 16 Pro Max
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Універсальний флагман: для чого підходить iPhone 16 Pro Max

16 січня, 2025 четвер
08:38
Економіка

Для дзвінків та СМС можна придбати кнопковий мобільник за кілька сотень гривень. Щоб спілкуватися в соцмережах та серфити в інтернеті, годиться бюджетний смартфон базового класу. Якщо потрібен універсальний інструмент для творчості, комунікації, роботи та навчання, варто придивитися до флагманів. Зокрема, до iPhone 16 Max від Apple. Він найдорожчий в лінійці та орієнтований на вимогливих користувачів

Зміст

Геймінг

Флагманський iPhone 16 Pro Max за деякими параметрами кращий за портативну консоль. Чого тільки варта його "багатогранність". За функціональним наповненням він схожий на ноутбук, кишенькову читалку і на мультимедійний програвач. Грати комфортно через деякі особливості:

  1. Великий і безкрайній дисплей. Рамки тонкі, розмір діагоналі становить 6,9 дюйма.
  2. Частота оновлення 120 Гц — як на профільних ігрових пристроях з топовою графікою.
  3. Продуктивний процесор на 6 ядер. І ще стільки ж для обробки та виведення зображення на екран.
  4. Сумісність з аксесуарами. Можна під’єднати дротовий або бездротовий геймпад для кращої навігації в грі.
  5. Автономність. Батарея добре адаптується до навантажень, дає можливість насолоджуватися тривалими ігровими сеансами.

Професійна мобільна фотографія

Скептичне ставлення до мобільної фотографії розвіюється після створення перших вдалих світлин на новий Айфон. У нього три технологічних камери з гнучкими налаштуваннями, високою світлочутливістю та ефективними механізмами фокусування і стабілізації. Фотографувати можна для себе і з комерційною метою. Щоправда, для опанування професійного знімання, доведеться записатися на онлайн-курси. Досконально розібратися з режимами та опціями самостійно також реально, але знадобиться більше часу. 

Створення мультимедійного контенту

  • У шістнадцятого Айфона Про Макс є все, що потрібно для створення креативного контенту:
  • Багато пам’яті, аби зберігати референси, нарізки та проєкти в актуальних форматах.
  • Широке колірне охоплення, яке забезпечує максимальну реалістичність картинки.
  • Безліч безплатних та платних профільних застосунків для монтування, ретушування, стискання, "склеювання" відео.
  • Фірмовий штучний інтелект, який допомагає генерувати ідеї та втілювати їх в реальність.

Перегляд фільмів та серіалів у дорозі

Нераціонально купувати окремий планшет спеціально для подорожей. Особливо, якщо в повсякденному житті він зовсім не потрібен. Про Макс — ідеальна альтернатива. Він під час тривалих поїздок перетворюється на мінікінотеатр. Без підзаряджання працює в режимі відтворення відео до 33 годин. Точний час залежить від налаштувань яскравості, типу мультимедіа, кількості підключених аксесуарів. 

Підробіток

iPhone — вірний помічник фрилансера. Підходить для дистанційної роботи, написання статей на замовлення, перекладу текстів, рерайтингу та надання консалтингових послуг. 

Завдяки утилітам 16 Pro Max також заміняє смартгодинник або спортивний трекер. В програмі "Фітнес" можна слідкувати за витраченими калоріями, подоланими відстанями та іншими аспектами фізичної активності.

Теги:
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Суспільство
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