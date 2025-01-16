Радбез ООН збереться для обговорення ситуації в Україні
У четвер, 16 січня, Рада Безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні у зв’язку з російською війною
Про це передає Укрінформ.
Повідомляється, що засідання розпочнеться о 22:00 за Київським часом.
Як зазначається, засідання з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України" відбудеться на запит Словенії та США, які консультувалися з українською делегацією.
Від ООН, за даними секретаріату Радбезу, доповідатиме представник Департаменту ООН з політичних питань.
- 13 січня Радбез ООН провів засідання щодо російських злочинів проти українських військовополонених та цивільних.
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