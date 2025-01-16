Радбез ООН збереться для обговорення ситуації в Україні

Про це передає Укрінформ.

Повідомляється, що засідання розпочнеться о 22:00 за Київським часом.

Як зазначається, засідання з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України" відбудеться на запит Словенії та США, які консультувалися з українською делегацією.

Від ООН, за даними секретаріату Радбезу, доповідатиме представник Департаменту ООН з політичних питань.