Стармер підпише 100-річний договір підтримки України Великою Британією, а Європа без української армії не зможе протистояти Росії. Акценти світових ЗМІ 16 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 січня.

Стармер підпише 100-річний договір підтримки України Великою Британією

Кір Стармер і Володимир Зеленський, Фото: gettyimages

Поїздка британського лідера відбувається у ключовий момент, коли на горизонті мирні переговори, оскільки Дональд Трамп повертається до влади і погрожує змінити динаміку війни, пише Politico.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер прибув до України, щоб пообіцяти більше зброї і пообіцяти британську підтримку упродовж наступних 100 років, оскільки війна проти російських військ вступає в критичну фазу.

Майже через три роки після початку повномасштабного вторгнення Путіна Дональд Трамп має повернутися до Білого дому в статусі президента США, і він обіцяє закінчити війну в найкоротші терміни. Водночас політичні сили, що симпатизують Москві, набирають обертів у всій Європі, зокрема в Австрії, Румунії та Німеччині.

Під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським Стармер підпише з Україною договір про "100-річне партнерство", спрямований на зміцнення безпеки в Чорному та Балтійському морях, а також на розбудову економічних і культурних зв'язків між двома країнами.

"Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів були монументальним стратегічним провалом, – сказав Стармер. – Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе цю дружбу на новий рівень".

Повернення Трампа кидає тінь на візит британського лідера в Україну. Оскільки союзники України занепокоєні тим, що Сполучені Штати, ймовірно, збираються залишити Європу напризволяще. Західні чиновники залишаються скептично налаштованими щодо того, чи справді Путін зацікавлений у мирних переговорах.

Очікується, що Стармер також представить новий пакет підтримки для задоволення нагальних потреб України, включаючи "летальну допомогу".

Британські посадовці зазначають, що Україна зараз є передовою військовою державою з висококваліфікованими збройними силами і технологічним сектором, який швидко впроваджує інновації і випробовує своє нове обладнання на полі бою протягом останніх трьох років. Цей реальний досвід війни допоможе Британії зміцнити свою оборону, кажуть урядовці.

100-річне партнерство охоплює спільну роботу в галузі науки, технологій та охорони здоров'я, а також сільського господарства і навіть освіти. Договір включає новий план посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Британія працює над системою відстеження українського зерна, яке було викрадене з окупованих Росією територій, а потім продане далі. Британська база даних буде готова і передана київському уряду найближчими тижнями. Обіцяють також співпрацювати у сфері енергетики та критично важливих корисних копалин.

Договір на 100 років – це новий спосіб надіслати повідомлення у чутливий момент.

Але, зауважує Politico, Україна хоче набагато більшого. Зеленський роками просить про членство в НАТО як найкращий спосіб стримати Путіна, але це все ще здається далекою перспективою. Питання про те, які гарантії безпеки готові надати прихильники України, ймовірно, домінуватиме на порядку денному, коли нарешті розпочнуться мирні переговори.

Європа без української армії не зможе протистояти Росії

Президент України Володимир Зеленський попередив Європу, що вона не має "жодного шансу" протистояти Росії без України, пише Politico посилаючись на польське видання Onet.

Зеленський заявив, що перемога України є життєво важливою для того, щоб зупинити Кремль до того, як він зможе вторгнутися в решту Європи.

"Європа без української армії не впорається з російською армією, тому що вона більша за чисельністю. У Росії більше зброї, більше людей і вона жорстокіша за європейців, – наголосив він. – Без української армії Європа, на жаль, сьогодні не має жодного шансу проти Росії. Путін це знає і говорить про це у своєму оточенні. Тому, якщо Україна не захистить себе, він швидко піде далі. Це факт. Я в цьому абсолютно переконаний".

Цього місяця Зеленський заявив, що Київ має майже мільйон військовослужбовців, що, безумовно, є найбільшою армією в Європі, за винятком Росії. Тож, на його думку, було б варто посилити Україну максимально.

Як підкреслюють у Politico, коментарі президента України з'явилися в той час, коли обраний президент США Дональд Трамп готується зайти в Білий дім 20 січня. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово погрожував скоротити допомогу Україні і заявляв, що швидко закінчить війну, натякаючи на мир з Москвою шляхом переговорів – те, що Київ відкидає, якщо тільки цей мир не виключає відмову від територій, що захопила Росія.