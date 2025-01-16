Сильний вітер і подекуди опади: прогноз погоди на 17 січня від Наталки Діденко
В Україні в п'ятницю, 17 січня, очікується сильний північно-західний вітер, а на лівобережжі країни також ймовірні мокрий сніг і дощ
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Уночі холодний пояс температури повітря простягнеться від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область, через південну частину до південного сходу України. У цих регіонах вночі очікується 0...-4°C. На решті території – уночі близько 0°C.
Водночас вдень на території від Закарпаття, Поділля, Чернівецької області та до південного сходу України передбачається найвища температура повітря – +1...+5°C, а на решті території України – 0...+3°C.
"Опади – мокрий сніг та дощ – очікуються завтра на лівобережжі України. Правобережжя України – без істотних опадів. Характерна особливість завтрашнього дня – сильний північно-західний вітер", – повідомила Наталка Діденко.
Погода в Києві
У Києві завтра, 17 січня, хмарно, без істотних опадів, а температура впродовж доби – 0...+2°C. У столиці в четвер також очікують сильний північно-західний вітер.
Синоптикиня додала, що надалі в Україні переважатиме тепла погода. Найближче похолодання, до морозів, очікується орієнтовно з 23-24 січня.
- У четвер, 16 січня, більшість регіонів України накриє антициклон Beate. Тому опади не прогнозуються, лише в Карпатах випадатиме невеликий та мокрий сніг.
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