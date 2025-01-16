Сильний вітер і подекуди опади: прогноз погоди на 17 січня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Уночі холодний пояс температури повітря простягнеться від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область, через південну частину до південного сходу України. У цих регіонах вночі очікується 0...-4°C. На решті території – уночі близько 0°C.

Водночас вдень на території від Закарпаття, Поділля, Чернівецької області та до південного сходу України передбачається найвища температура повітря – +1...+5°C, а на решті території України – 0...+3°C.

"Опади – мокрий сніг та дощ – очікуються завтра на лівобережжі України. Правобережжя України – без істотних опадів. Характерна особливість завтрашнього дня – сильний північно-західний вітер", – повідомила Наталка Діденко.

Погода в Києві

У Києві завтра, 17 січня, хмарно, без істотних опадів, а температура впродовж доби – 0...+2°C. У столиці в четвер також очікують сильний північно-західний вітер.

Синоптикиня додала, що надалі в Україні переважатиме тепла погода. Найближче похолодання, до морозів, очікується орієнтовно з 23-24 січня.