Стріляє під час руху і невловима на полі бою: що таке САУ RCH 155 – найсучасніша колісна гаубиця з Німеччини, яку ЗСУ отримали раніше, ніж Бундесвер

Що таке RCH 155

RCH 155 – це самохідна артилерійська установка, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann (з березня 2024 – KNDS Deutschland) і представлена у 2014 році. Це САУ на шасі 8×8 бронетранспортера Boxer зі 155-мм гарматою. Існує також версія на платформі Mowag Piranha IV 10×10.

RCH 155 розробили як технологічний розвиток іншої німецької гаубиці PzH 2000. Водночас RCH 155 дешевша у виробництві та обслуговується екіпажем лише з двох осіб, командира і водія (PzH ​​2000 розрахована на 5 осіб). Це пов'язане з тим, що заряджання та наведення тут автоматизоване, а не проводиться вручну. Звідси й назва установки – Remotely Controlled Howitzer (дистанційно керована гаубиця).

Фото: gettyimages

Що відомо про RCH 155

На RCH 155 встановили безпілотну башту зі 155-мм гаубицею (довжина ствола 52 калібри). Так Defense Express наголошує на "рекордній дальності вогню з показниками у понад 40 та навіть 50 км". А при використанні найсучасніших боєприпасів Vulcano – до 70 км. Установка може застосовувати різні 155-мм артилерійські снаряди стандартні для НАТО.

Повна автоматизація заряджання та наведення забезпечує швидкострільність у понад 8 пострілів за хвилину. Екіпаж отримує цілевказання через радіозв’язок або за допомогою каналу передачі даних, а постріл здійснює дистанційно, перебуваючи в кабіні попереду САУ. У випадку аварії чи відмови є можливість заряджання та здійснення пострілу у ручному режимі. Споряджений боєкомплект містить 30 снарядів, а пересувний – 144 (модульні метальні заряди).



Шасі установки має двигун потужністю 815 к. с., що дозволяє розганяти 39-тонну машину до 100 км/год, забезпечуючи пробіг на одній заправці до 700 км. На САУ також встановлена ​​допоміжна силова установка, що живить усі необхідні системи при вимкненому основному двигуні. RCH 155 має центральну систему підкачування шин, що може знадобитися на кривій місцевості. До слова, САУ здатні долати траншеї завширшки 2 м та броди завглибшки 1,2 м.

"Корпус машини виготовлений з модульної броні, що скомбінована з керамічним захистом. Потрійне днище має форму, що забезпечує максимальний захист від протитанкових мін та саморобних вибухових пристроїв. Пошкоджені плити броні можна легко замінити в польових умовах. Башта виготовлена ​з полегшеної алюмінієвої броні та забезпечує захист тільки від стрілецької зброї калібру 12,7 мм та осколків артилерійських снарядів. Самохідка також обладнана системою захисту екіпажу від зброї масового ураження. Крім того, ця артилерійська система має низьку радіолокаційну та акустичну помітність, що ускладнює її виявлення", – розповідає про захист САУ АрміяInform.

Фото: gettyimages

Технічні характеристики RCH 155

Габарити – 10,4 м × 2,99 м × 3,6 м.

Вага – до 39 т.

Екіпаж – 2 особи.

Калібр – 155 мм.

Довжина ствола – 7,88 м (52 калібри).

Боєкомплект – 30 (споряджених) + 144 (модульних) будь-яких 155-мм снарядів стандарту НАТО.

Темп вогню – 9/х .

Ефективна дальність вогню – 40-70 км.

Операційна дальність – 700+ км.

Швидкість руху – понад 100 км/год (по шосе).

Радіус розвороту – 21 м.

Вартість – 12 млн євро.

armyinform

Унікальність RCH 155

"Компанія описує RCH 155 як найсучаснішу у світі колісну гаубицю, яка дозволяє вести вогонь навіть під час руху", – так у колонці на сайті Еспресо описує особливості RCH 155 директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Це допоможе уникнути вогню у відповідь під час контрбатарейної боротьби.

Цю унікальну можливість артилерійська система продемонструвала під час демонстраційних стрільб, ведучи вогонь під час руху, навіть без короткої зупинки. Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає це "головною родзинкою" RCH 155.

"Родзинкою" RCH 155 є те, що це перша у світі САУ, яка може стріляти в русі. При цьому рух бази не впливає на точність артилерійської установки. Це дозволяє цій САУ бути невловимою при веденні контрбатарейної боротьби противником", – написав він.

Мобільність, що допоможе RCH 155 під час контрбатарейної боротьби, відзначає і портал "Мілітарний". Отримавши координати ворожої цілі від розвідувальних БПЛА, радарів чи інших засобів розвідки, артустановка розгортається на вогневій позиції за 20 секунд, випускає за хвилину 9 снарядів, а потім за 10 секунд залишає позицію, щоб не потрапити під удар артилерії противника.

"При застосуванні високоточних снарядів, до прикладу Vulcano або Excalibur, для ураження визначеного об’єкта, іноді необхідно зробити лише один постріл і противник буде уражений. Німецька самохідна установка RCH 155 має можливість випускати серію з п’яти снарядів, які летять за різною траєкторією і при цьому одночасно уражають ціль", – пише "Мілітарний".

Також KNDS замовила для установок системи кругового огляду. Модульна система електрооптичного бачення складається з кольорових камер денного світла високої роздільної здатності й тепловізійних камер. Система має датчики з підтримкою штучного інтелекту і автоматично попереджає екіпаж про потенційно небезпечні рухи, виявлені поблизу машин.

RCH 155 в Україні

13 січня 2025 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав послу України Олексію Макеєву першу гаубицю RCH 155. Це сталося через два з половиною роки після того, як із запитом щодо цих САУ до ФРН звернувся тодішній міністр оборони України Олексій Резніков. Тоді йшлося про закупівлю 18 одиниць цієї техніки. Очікувана вартість угоди становила 216 млн євро, а виробник Krauss-Maffei Wegmann обіцяв поставити перші артустановки через 30 місяців після запуску робіт. Німецький уряд погодив цей запит і його фінансування.

У грудні 2022 року Німеччина ухвалила новий перелік військової допомоги Україні, до якого увійшли 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155. Наступного місяця компанія Krauss-Maffei Wegmann повідомила про початок виробництва САУ RCH 155 для України. Зважаючи на попередньо озвучені терміни, постачання в Україну очікували не раніше літа 2025 року. Пізніше гендиректор KNDS Ральф Кетцел говорив уже про квітень, а врешті першу з артустановок вдалося передати Україні в січні, випередивши терміни на пів року. Крім того, початкове замовлення в 18 колісних гаубиць в процесі зросло втричі – до 54-х установок. Так KNDS фактично став головним постачальником самохідної артилерії для ЗСУ, адже постачає Україні і RCH 155, і PzH 2000, і Caesar. У компанії кажуть, що майже 200 артсистем виробництва KNDS поставлені до України.

Таким чином, Україна стала першим у світу оператором новітніх САУ. Defense Express відзначив, що в озброєнні RCH 155​ Україна обійшла саму Німеччину, Швейцарію, Велику Британію та Італію, а також, можливо, Нідерланди, Іспанію та США. Кожна з цих країн проявляла свою участь тою чи іншою мірою до цих установок.

Точно відомо, що RCH 155 буде на озброєнні в Німеччини. Йшлося про 80-100 артустановок. Конкретний інтерес до цього озброєння проявляли також Швейцарія (бл. 130 одиниць) та Велика Британія (понад 100), хоч там, імовірніше, йдеться вже про 2030-ті роки, як терміни постачання.

Для всіх замовників плюсом буде те, що САУ пройдуть випробування в Україні в бойових умовах. Щоправда, на полі RCH 155 будуть не відразу. Цьогоріч для українців виготовлять щонайменше 6 установок, однак ці перші шість САУ RCH 155 залишаться на території Німеччини для підготовки розрахунків. Крім того, потрібно дочекатися виробництва мінімальної кількості RCH 155, що вже дозволять сформувати із них підрозділ, принаймні батарею.

Фото: gettyimages

Недоліки RCH 155

Основним недоліком САУ може стати її "необкатаність", вважають оглядачі.

"Варто не забувати, що це нова САУ й Україна є її першим замовником. Система ще не пройшла випробування бойовими діями, тому під час її експлуатації на фронті можуть виникати "дитячі хвороби" через інтенсивність ведення вогню", – пише портал "Мілітарний".

Поки невідомо, як інтенсивне застосування вплине на шасі. Також RCH 155 не використовує упорами для стабілізації положення установки під час стрільби, тому це може вплинути на точність ураження цілей звичайними артснарядами, йдеться в матеріалі.

Крім того, скорочення екіпажу також може стати викликом. Потрібно з'ясувати, чи зможуть дві людини повноцінно цілодобово обслуговувати всі системи RCH 155 та лагодити їх у польових умовах за різної погоди.