Бронетранспортери Dingo, гаубиці та постановники перешкод для дронів: Німеччина оприлюднила перелік нової військової допомоги Україні
Німеччина ухвалила новий перелік військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійшли бронетранспортери, самохідні гаубиці RCH 155, датчики та постановники перешкод для безпілотників тощо
Перелік опублікували на сайті німецького уряду.
У переліку нової допомоги, порівняно з попереднім тижнем, входять:
- 20 бронетранспортерів Dingo
- 2 тягачі танкових транспортерів М1070
- 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155
- 80 пікапів
- 90 датчиків та постановників перешкод для безпілотників
- 2 ангарні намети
- 7 вантажно-розвантажувальних машин 8х6.
В уряді ФРН наголосили, що з міркувань утримуються від надання детальної інформації щодо способів та термінів транспортування до завершення передачі.Тож дат, коли ця допомога надійде в Україну, не повідомляють.
- 1 грудня Німеччина оприлюднила новий пакет допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли сім зенітних самохідних установок Gepard і 100 тис. аптечок.
- Наступного дня Spiegel повідомив, що Німеччина планує передати Україні "гепарди" навесні, а уряд країни сподівається, що потім можна буде поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем
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