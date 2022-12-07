Перелік опублікували на сайті німецького уряду.

У переліку нової допомоги, порівняно з попереднім тижнем, входять:

20 бронетранспортерів Dingo

2 тягачі танкових транспортерів М1070

18 колісних самохідних гаубиць RCH 155

80 пікапів

90 датчиків та постановників перешкод для безпілотників

2 ангарні намети

7 вантажно-розвантажувальних машин 8х6.

В уряді ФРН наголосили, що з міркувань утримуються від надання детальної інформації щодо способів та термінів транспортування до завершення передачі.Тож дат, коли ця допомога надійде в Україну, не повідомляють.

1 грудня Німеччина оприлюднила новий пакет допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли сім зенітних самохідних установок Gepard і 100 тис. аптечок.

Наступного дня Spiegel повідомив, що Німеччина планує передати Україні "гепарди" навесні, а уряд країни сподівається, що потім можна буде поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем

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