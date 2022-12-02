Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що сім установок Gepard планували утилізувати, проте наразі вони ремонтуються мюнхенською компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та мають бути доставлені до України навесні.

В німецькому уряді сподіваються, що згодом буде можливість поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем. Наразі боєприпаси калібру 35 мм перебувають у дефіциті. Хоча їхні запаси досі є у різних країнах світу, більшість з них були вироблені у Швейцарії.

Таким чином Берлін хоче допомогти Україні захистити міста та інфраструктуру від російських обстрілів. Відомо, що 30 установок Gepard, які вже перебувають на озброєнні, довели свою високу ефективність і надійність у боротьбі з російською армією.

14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

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