Німеччина планує передати Україні 7 установок Gepard навесні, - Spiegel
Німеччина планує передати Україні ще сім зенітних установок Gepard, уряд країни сподівається, що потім можна буде поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що сім установок Gepard планували утилізувати, проте наразі вони ремонтуються мюнхенською компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та мають бути доставлені до України навесні.
В німецькому уряді сподіваються, що згодом буде можливість поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем. Наразі боєприпаси калібру 35 мм перебувають у дефіциті. Хоча їхні запаси досі є у різних країнах світу, більшість з них були вироблені у Швейцарії.
Таким чином Берлін хоче допомогти Україні захистити міста та інфраструктуру від російських обстрілів. Відомо, що 30 установок Gepard, які вже перебувають на озброєнні, довели свою високу ефективність і надійність у боротьбі з російською армією.
- 14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.
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