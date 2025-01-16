В Ізраїлі звинуватили ХАМАС у спробі зірвати домовленість про перемир'я
В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що ХАМАС "в останню хвилину" відмовився від певних мирних домовленостей
Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра, пише The Times of Israel.
"ХАМАС відмовляється від досягнутих домовленостей і створює кризу в останню хвилину, яка перешкоджає досягненню угоди", – йдеться в заяві.
Там додали, що ізраїльський уряд не збереться для голосування за угоду про припинення вогню, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв всі елементи домовленості.
- Ізраїль і ХАМАС 15 січня досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників, яка має набути чинності 19 січня. Очікувалось, що уряд Ізраїлю проголосує за відповідну угоду сьогодні, 16 січня.
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