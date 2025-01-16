В Ізраїлі звинуватили ХАМАС у спробі зірвати домовленість про перемир'я

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра, пише The Times of Israel.

"ХАМАС відмовляється від досягнутих домовленостей і створює кризу в останню хвилину, яка перешкоджає досягненню угоди", – йдеться в заяві.

Там додали, що ізраїльський уряд не збереться для голосування за угоду про припинення вогню, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв всі елементи домовленості.