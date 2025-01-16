Заплатили по $8 тис.: на кордоні з Молдовою в кювет вилетіла автівка з ухилянтами
Прикордонники затримали групу чоловіків, які планувати незаконно перетнути кордон з Молдовою. Проте їхня автівка вилетіла у кювет
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Прикордонники отримали оперативну інформацію про групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон. Мешканець прикордоння взяв чотирьох пасажирів і вирушив у бік Молдови. Під час затримання вони намагалися втекти, але водій не впорався з керуванням - авто злетіло в кювет", - йдеться у дописі.
Як пишуть у ДПСУ, чоловіки з Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей заплатили по $8 тис. за незаконне переправлення.
На порушників склали адміністративні протоколи.
- Уночі 11 січня військовослужбовці Подільського загону зупинили автівку, в якій перебував водій та ще 10 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до Молдови.
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