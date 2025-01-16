Заплатили по $8 тис.: на кордоні з Молдовою в кювет вилетіла автівка з ухилянтами

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники отримали оперативну інформацію про групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон. Мешканець прикордоння взяв чотирьох пасажирів і вирушив у бік Молдови. Під час затримання вони намагалися втекти, але водій не впорався з керуванням - авто злетіло в кювет", - йдеться у дописі.

Як пишуть у ДПСУ, чоловіки з Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей заплатили по $8 тис. за незаконне переправлення.

На порушників склали адміністративні протоколи.