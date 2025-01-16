Компанія Blue Origin Джеффа Безоса здійснила перший запуск ракети New Glenn

Про це стало відомо із прямої трансляції компанії у соцмережі X.

Ракета стартувала з бази космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о дев'ятій ранку за Києвом. Раніше її запуск кілька разів переносили з різних причин. Сьогоднішній запуск передбачав спробу посадити перший ступінь ракети-носія New Glenn на морську баржу в Атлантичному океані через 10 хвилин після старту, а другий ступінь у цей час мав продовжувати рух до орбіти.

Старт New Glenn відбувся успішно, так само успішно відбулося розділення ступенів ракети. Посадки першого ступеня не відбулося, проте другий ступінь вийшов на орбіту, як і було заплановано.

Під час запуску увімкнулися всі необхідні системи, прискорювач першого ступеня ракети New Glenn спалив більшу частину палива, і компанія оголосила про "відключення головного двигуна", після чого диспетчери запуску повідомили, що верхній ступінь ракети New Glenn офіційно на орбіті.

Як пише CNN, успіх New Glenn має важливе значення для досягнення деяких амбітних цілей Blue Origin.

Ця ракета може одного дня забезпечувати запуск національних оборонних місій, виводити групи супутників на орбіту та навіть сприяти будівництву космічної станції, яку Blue Origin розробляє разом із комерційними партнерами.

У червні Космічні сили США обрали Blue Origin, ULAта SpaceX для участі в конкурсі на укладення контрактів Пентагону вартістю 5,6 мільярда доларів на запуск національних оборонних місій, запланованих на наступні чотири роки.

Що передувало?

Компанія Blue Origin, що є конкурентом SpaceX Ілона Маска, планувала виконати дебютну місію NG-1 у п’ятницю, 10 січня, втім відклала спробу на 72 години через збурення хвиль на ділянці Атлантичного океану, де очікувалося приземлення першого ступеня ракети.

Вже у понеділок, 13 січня, стало відомо, що Blue Origin відклала запуск ракети New Glenn через технічну проблему. Під час відліку фахівці виявили деякі аномалії, які потребували додаткової перевірки.

Сьогоднішній політ відбувся після майже 13-річної роботи над запуском ракети вартістю $2,5 млрд. Розробка New Glenn тривала понад десятиліття. За цей час у компанії Blue Origin змінилося три керівники, а SpaceX Маска закріпила лідерство на ринку завдяки багаторазовій ракеті Falcon 9.

New Glenn більш ніж удвічі потужніша за Falcon 9. Вона названа на честь астронавта NASA й сенатор США Джона Гленна, який помер у 2016 році. Проте ще перед його смертю засновник Blue Origin Джефф Безос розповів Гленну про ракету орбітального класу, яку буде названо на його честь.