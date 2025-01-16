У Стамбулі через отруєння підробленим алкоголем померли 23 людини
У турецькому місті Стамбул за останні три доби через отруєння підробленим алкоголем померли 23 людини, є постраждалі
Про це повідомляють Anka Haber та CNN Turk.
Так, за останні 48 годин до лікарень звернулися 68 людей, які отруїлися підробленим алкоголем. Серед них 23 смертельні випадки.
Зазначається, що такі випадки були зафіксовані у кількох районах Стамбула: Багджилар, Бахчеліевлер, Бакиркьой і Башакшехір.
"Ми вважаємо, що ті, хто спричиняє смерті десятків наших громадян, виробляючи або продаючи контрафактний алкоголь, нічим не відрізняються від терористів, які вбивають наших людей. Наша боротьба з негідниками, які зазіхають на життя наших людей заради своєї матеріальної вигоди, триватиме безперервно, як це було до сьогоднішнього дня", - заявив губернатор міста.
Також міська влада оголосила, що через продаж підробленого алкоголю закрито 63 підприємства. Згідно із заявою, ліцензії суб’єктів, які займаються продажем підробленого та нелегального алкоголю, будуть анульовані, а щодо тих, які не відповідають стандартам міністерства сільського господарства та лісового господарства, будуть запроваджені адміністративні процедури.
- Тим часом через снігову погоду у Великій Британії 23 гості та шестеро співробітників застрягли в найвищому пабі країни The Tan Hill Inn, розташованому на висоті 528 метрів.
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