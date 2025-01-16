"Може змусити Путіна до дипломатії": Зеленський розповів про "публічні і непублічні" меседжі Трампа
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний лідер США Дональд Трамп може змусити російського диктатора Володимира Путіна до дипломатії
Про це Зеленський заявив в інтервʼю польським ЗМІ.
"Трамп дуже хоче закінчити війну, це його меседжі, вони і публічні, і непублічні, якщо чесно. Він лідер, спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америки й Китаю, і боїться об'єднаної Європи", - відповів президент на питання, чи є шанс на завершення війни у 2025-му.
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За словами Зеленського, в європейської армії немає шансів без армії України. Він також вважає, що Європейському Союзу необхідно нарощувати власні ресурси, попри допомогу Україні.
"Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний і, дай Боже, він зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки", - додав Зеленський.
- Раніше Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним уже триває. "Ми повинні покінчити з цією війною", - додав обраний президент США.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує підіграти Дональду Трампу, повторивши з ним точно такий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року.
- 13 січня прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що немає "жодної предметної підготовки" стосовно зустрічі Путіна з Трампом, коментуючи пропозиції Сербії та Швейцарії організувати це на своїх територіях.
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