"Може змусити Путіна до дипломатії": Зеленський розповів про "публічні і непублічні" меседжі Трампа

Про це Зеленський заявив в інтервʼю польським ЗМІ.

"Трамп дуже хоче закінчити війну, це його меседжі, вони і публічні, і непублічні, якщо чесно. Він лідер, спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америки й Китаю, і боїться об'єднаної Європи", - відповів президент на питання, чи є шанс на завершення війни у 2025-му.

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За словами Зеленського, в європейської армії немає шансів без армії України. Він також вважає, що Європейському Союзу необхідно нарощувати власні ресурси, попри допомогу Україні.

"Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний і, дай Боже, він зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки", - додав Зеленський.