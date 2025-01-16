Армія РФ вранці вдарила БПЛА по Херсону та передмістю: двоє поранених

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 09:40 через скидання вибухівки з БПЛА у Кіндійці 62-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги.

Близько 10:30 у Дніпровському районі Херсона через дронову атаку постраждала 68-річна жінка. Попередньо, у неї вибухова травма.

"Обох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості", - йдеться у дописі.