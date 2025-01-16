Армія РФ вранці вдарила БПЛА по Херсону та передмістю: двоє поранених
Уранці 16 січня російський ворог атакував безпілотником Херсон та передмістя. Унаслідок цього постраждали дві людини
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Орієнтовно о 09:40 через скидання вибухівки з БПЛА у Кіндійці 62-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги.
Близько 10:30 у Дніпровському районі Херсона через дронову атаку постраждала 68-річна жінка. Попередньо, у неї вибухова травма.
"Обох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості", - йдеться у дописі.
- У ніч проти 16 січня російська окупаційна армія завдала удару по Антонівці Херсонської області. Через це загинув чоловік, є постраждалий.
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