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Армія РФ вранці вдарила БПЛА по Херсону та передмістю: двоє поранених

Катерина Єсікова
16 січня, 2025 четвер
12:23
Війна з Росією Херсон

Уранці 16 січня російський ворог атакував безпілотником Херсон та передмістя. Унаслідок цього постраждали дві людини

Зміст

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 09:40 через скидання вибухівки з БПЛА у Кіндійці 62-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги.

Близько 10:30 у Дніпровському районі Херсона через дронову атаку постраждала 68-річна жінка. Попередньо, у неї вибухова травма.

"Обох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості", - йдеться у дописі.

  • У ніч проти 16 січня російська окупаційна армія завдала удару по Антонівці Херсонської області. Через це загинув чоловік, є постраждалий.
Теги:
Новини
російська армія
Херсон
безпілотник
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