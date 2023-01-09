Повістки у Дії не надсилатимуть, - Мінцифри

Про це інформує The Village з посиланням на керівника із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка.

"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань", – розповів Банік.

Відповідно до постанови Кабміну, у Дії має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Щодо впровадження та нюансів роботи дані поки не розголошують, адже є багато моментів, які потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України, сказав Банік.

"Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень", – додав представник Мінцифри.

31 липня 2022 року Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військове керівництво повідомляє, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

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