Повістки у Дії не надсилатимуть, - Мінцифри
Представник Мінцифри заявив, що не передбачається відображати у застосунку Дія порядок узяття на військовий облік
Про це інформує The Village з посиланням на керівника із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка.
"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань", – розповів Банік.
Відповідно до постанови Кабміну, у Дії має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Щодо впровадження та нюансів роботи дані поки не розголошують, адже є багато моментів, які потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України, сказав Банік.
"Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень", – додав представник Мінцифри.
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