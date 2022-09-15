В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ
Касаційний адмінісуд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" і таким чином остаточно заборонив її діяльність в нашій країні
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Рішення про заборону функціонування "ОПЗЖ" ґрунтувалося на доказах її деструктивної діяльності, і загрози національній безпеці. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.
Встановлено причетність провідних осіб "ОПЗЖ" до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Водночас від початку військової агресії слідчі СБУ:
-здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо членів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;
- у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.
Рішення про заборону "ОПЗЖ" є остаточним і не підлягає оскарженню.
- Нагадаємо, представники колишньої проросійської фракції ОПЗЖ та партії Шарія з’являються в ефірі марафону "Єдині новини".
- Канал "Рада" запросив до етеру телемарафону "Єдині новини" нардепа від ОПЗЖ Анатолія Бурміча
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