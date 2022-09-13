Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко звернула увагу на те, що представники колишньої проросійської фракції ОПЗЖ та партії Шарія з’являються в ефірі марафону "Єдині новини".

Про це Ірина Геращенко написала у своєму телеграм-каналі.

"Національний марафон. Канал РАДА. Пані Плачкова з колишньої ОПЗЖ, а тепер "Відновлення" плачеться про руйнування українських міст і селищ. За тиждень до війни пані Плачкова закликала не демонізувати Росію. І якщо ОПЗЖ заборонили, то як так, що її представники знову бажані гості в цензурованому Банковою ефірі?" – зауважує Геращенко.

"А в слоті "Суспільного" ведучі включають представників партії Шарія зі звільненого Куп‘янська! Ну це ж безумство! Наші партійці з Харківщини, які з першого дня мобілізувалися в ЗСУ, просто в шоці", – пише народна депутатка.

Геращенко додає, що суспільство вимагає покарання для колаборантів і зрадників, суди закривають партії, які дали найбільший відсоток покидьків, що співпрацювали з окупаційними режимами. А в цей час на державних телеканалах – представники заборонених партій "уже перевзулися в повітрі в синьо-жовті мешти і відпрацьовують лояльність".

"Включення ОПЗЖ в ефір марафону в слоті РАДА стало щоденним. Тепер ці добродії, які за день до війни звинувачували Україну в "недоговороспособності", вчать нас, як готуватися до зими", – обурилася Ірина Геращенко.

"Я розумію, що влада має роздавати плюшки, чи як там в них це називається, за лояльність і голосування. Але всьому є межа! "Європейська Солідарність" виступає з рішучим протестом повзучої легалізації забороненої партії", – наголосила співголова фракції "ЄС".

Вона переконана, що члени ОПЗЖ повинні відповідати за те, що роками просували російські наративи.

"Якщо ми говоримо про те, що всі росіяни мають понести відповідальність за політику Путіна, то і всі опезежисти мають понести моральну і політичну відповідальність за те, що їхня партія стала кублом колаборантів і зрадників, що їхні вожді їздили на поклін у Кремль і всі вони роками просували проросійський порядок денний", – вважає Геращенко.

"Канал "Рада" повністю цензурується міністерством цензури й Банковою, які визначають інформаційну політику марафону, де не залишилося парламенту, де чорні списки на проукраїнських політиків і партії. Канал перетворився на неперебірливу, безпринципну пропагандистську телебудку", – констатує народна депутатка.

"Журналістам з каналів Медведчука не звикати запрошувати своїх вчорашніх постійних гостей. Але ж іншим має бути хоч трохи соромно? Ваші колеги Олександр Махов, Олексій Юрченко загинули на фронті. Вам не муляє зраджувати їх пам’ять в тилу? Немає слів!" – пише Ірина Геращенко.

"Нам потрібна серйозна суспільна дискусія щодо відповідальності ЗМІ і медіагігієни в марафоні. Це потрібно рішуче зупинити", – резюмує Геращенко.

12 вересня телеканал "Рада" запросив до розмови в етері спільного телемарафону "Єдині новини" народного депутата Анатолія Бурміча, який був обраний від "Опозиційної платформи – За життя", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України"

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