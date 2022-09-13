Про це повідомило видання Детектор медіа.

Як зазначили журналісти, з цим депутатом обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.

Запитань, пов’язаних із політичною позицією Бурміча та його оцінками російського вторгнення, йому під час ефіру не ставили.

До повномасштабного вторгнення Бурміч був завсідником токшоу і гостьових студій телеканалів Медведчука, де не раз озвучував проросійські наративи про "зовнішнє управління".

Уже після 24 лютого в телевізійному етері, запис якого був знищений разом із ютуб-каналом Ukrlive, Бурміч звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США, а про оборону України казав: "Я в цій ситуації до кінця не можу зрозуміти. Чого і якою ціною, і для чого?"

Через ці заяви "Детектор медіа" включив Анатолія Бурміча до "Дошки ганьби" - переліку медійних персонажів, які підтримали російську агресію або поширювали проросійські наративи під час великої війни.

Із фракції ОПЗЖ Анатолій Бурміч вийшов 14 квітня.

14 квітня фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на засіданні парламенту того ж дня.

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