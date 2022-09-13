Канал "Рада" запросив до етеру телемарафону "Єдині новини" нардепа від ОПЗЖ Анатолія Бурміча
12 вересня телеканал "Рада" запросив до розмови в етері спільного телемарафону "Єдині новини" народного депутата Анатолія Бурміча, який був обраний від "Опозиційної платформи — За життя", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України"
Про це повідомило видання Детектор медіа.
Як зазначили журналісти, з цим депутатом обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.
Запитань, пов’язаних із політичною позицією Бурміча та його оцінками російського вторгнення, йому під час ефіру не ставили.
До повномасштабного вторгнення Бурміч був завсідником токшоу і гостьових студій телеканалів Медведчука, де не раз озвучував проросійські наративи про "зовнішнє управління".
Уже після 24 лютого в телевізійному етері, запис якого був знищений разом із ютуб-каналом Ukrlive, Бурміч звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США, а про оборону України казав: "Я в цій ситуації до кінця не можу зрозуміти. Чого і якою ціною, і для чого?"
Через ці заяви "Детектор медіа" включив Анатолія Бурміча до "Дошки ганьби" - переліку медійних персонажів, які підтримали російську агресію або поширювали проросійські наративи під час великої війни.
Із фракції ОПЗЖ Анатолій Бурміч вийшов 14 квітня.
- 14 квітня фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на засіданні парламенту того ж дня.
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