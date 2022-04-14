У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ
Фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на засіданні парламенту у четвер, 14 квітня
Про це повідомляє нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.
"Оголошено рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та діяльності фракції ОПЗЖ у ВРУ", – йдеться у повідомленні.
Також відомо, що 14 квітня з фракції вийшли народні депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч. Фракція відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови і обрала Юрія Бойка головою.
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