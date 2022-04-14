У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ

Про це повідомляє нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.



"Оголошено рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та діяльності фракції ОПЗЖ у ВРУ", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що 14 квітня з фракції вийшли народні депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч. Фракція відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови і обрала Юрія Бойка головою.

Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради Володимира Клименка в здійсненні антиукраїнської інформаційної кампанії на підтримку країни-агресора.