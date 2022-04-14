English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Одесі ДБР затримало колишнього чоловіка Поклонської, голову фракції ОПЗЖ Маріупольської міськради

В Одесі ДБР затримало колишнього чоловіка Поклонської, голову фракції ОПЗЖ Маріупольської міськради

14 квітня, 2022 четвер
12:12
війна з Росією

Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради Володимира Клименка в здійсненні антиукраїнської інформаційної кампанії на підтримку країни-агресора

Про це повідомляє ДБР.

"Цей «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції «Опозиційної платформи За життя». Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України", - пишуть у ДБР.

Зафіксовано, що напередодні військового вторгнення РФ колаборант на своїй офіційній сторінці в "Facebook" написав заклик до повалення чинної української влади.

"Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України", - додають у відомстві.

Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.

Зазначимо, що Володимир Клименко є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму, зрадниці Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.

  • Нагадаємо, що 12 квітня СБУ затримала ще одного зрадника України – проросійського політика Віктора Медведчука.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Маріуполь
Наталія Поклонська
ДБР
колаборанти
Читайте також:
Київ обстріли окупантів
14 квітня, 2022 четвер
"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
Російські військові
13 квітня, 2022 середа
У Ленінградській області РФ сформувала батальйон з 400 "добровольців". У ньому виключно досвідчені військові, яких вже направили в Україну, - Генштаб
Ракетний крейсер "Москва"
13 квітня, 2022 середа
Ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 31.76
    Продаж 32.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
14 квітня
13:42
"Нептун" втопив крейсер “Москва”
Про пожежу на крейсері "Москва" доповіли Путіну і намагаються затягнути корабель в порт
13:38
Окупанти викрадають пенсії й соцвиплати українців, позбавляючи їх засобів до існування, - Денісова
13:37
Одеса
В Одесі демонтують покажчики міст Росії з пам'ятного знака міст-побратимів та міст-партнерів на Думській площі
13:17
Маріупольський державний університет
Маріупольський державний університет відновлює роботу в Києві
13:16
Сергій Шойгу
Міністр оборони РФ Шойгу пережив інфаркт, можливо, не з природних причин, – ексспіввласник ЮКОСу
13:12
Німеччина допоможе відновити зруйнований окупантами стадіон у Чернігові, - міністр культури
13:07
Туреччина
Туреччина запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН
13:03
Газпром
Anonymous "злили" в мережу 728 Гб даних Газпрому
12:48
Ексклюзив
Павло Клімкін
Перший раз прямо “засвітили” постачання бронетехніки, і це абсолютний прорив. У Путіна немає шансу просуватися далі, - Клімкін
12:48
Українські розвідники звільнили двох пілотів з полону російських окупантів
12:48
Новини компаній
Ferrexpo Костянтина Жеваго долучилася до порятунку еко-парку Фельдмана
12:45
понівечене авто в Бучі
"Мой "трактор" спокойно машину переезжает": окупант похвалився другу, як в Україні переїхав танком легкове авто, - перехоплення СБУ
12:29
мешканці Маріуполя
Окупанти фактично перетворюють Маріуполь на гетто для українців: змушують цивільних одягати спецпозначки "свій" і впроваджують перепустки, - радник мера
12:28
піротехніки ДСНС
На Київщині від початку розмінувань знешкодили майже 14 тис. вибухонебезпечених предметів, – голова ОВА
12:24
На Луганщині 14 квітня у 27 тис. абонентів відновили електропостачання, - Гайдай
12:22
Ексклюзив
"Нептун" втопив крейсер “Москва”
Як “Нептун” втопив російський крейсер “Москва”
12:10
санкції проти Росії
Times New Roman, Arial та Verdana відтепер недоступні для Росії: компанія "Monotype" вийшла з російського ринку
12:06
стоматолог
У Києві відновлюють надання планової стоматологічної допомоги
11:58
Ексклюзив
Ракетний крейсер "Москва"
На крейсері "Москва" загинуло декілька сотень військовослужбовців – депутат
11:53
окупанти з рф
РФ планувала захопити Україну під виглядом стратегічних військових навчань, - українська розвідка
11:48
росія хакер
Хакери розсилають українцям "мобілізаційний реєстр": у Держспецзв'язку попередили про кібератаку, спрямовану на викрадення даних громадян
11:28
Українські морпіхи збили російський БПЛА "Орлан-10" і поранили двох окупантів
11:26
Дмітрій Медведєв
"Ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься": в Росії прокоментували потенційний вступ Швеції і Фінляндії до НАТО
11:23
Джавелін
США надіслали Україні третину своїх "джавелінів", - CNN
11:11
Український покерист віддасть $132 000 постраждалим від війни
11:11
Безпілотник розбився в Хорватії
Безпілотник, який розбився місяць тому в Хорватії, ніс авіабомбу та був радянського виробництва, - прокуратура Загреба про перші результати розслідування
11:07
знищили російський танк
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 19900 військових, 753 танки, 366 систем артилерії, 160 літаків і 144 гелікоптери, - Генштаб ЗСУ
10:54
Буча
62-річному криворіжцю, який облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі, повідомили про підозру в держзраді
10:49
Оновлено
Одеса
В Одесі пролунали вибухи: ОВА закликала містян не панікувати, адже працює українська ППО
10:40
збитий російський літак
Українські прикордонники показали відео зі збитим російським Су-34, який бомбив Чернігів
10:17
мініярмарка
У п'яти районах Києва 14 квітня працюватимуть 8 мініярмарків, – КМДА
10:16
Марченко Медведчук
Суд арештував іще 154 об'єкти майна родини Медведчука
09:57
Ексклюзив
Віктор Медведчук
Дивна історія затримання Медведчука, міняти, як мінімум, на звільнення Маріуполя – Федина
09:48
Гуманітарні коридори евакуація
На 14 квітня в Україні погодили 9 гумкоридорів, - Верещук
09:42
Микола Княжицький
Княжицький: Коли читаю про підбиті українською зброєю танки та крейсер "Москва", то з вдячністю думаю про людей, які це створили. Проте репутацію тих, хто відродив український ВПК, продовжують нищити
09:36
Олексій Арестович
Чорнобаївка 15 раз: ЗСУ знищили російські склади боєприпасів, а окупаційний крейсер "Москва" затонув, - Арестович
09:33
Київ метро
Київське метро з 15 квітня відновить рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках, – КМДА
09:16
Ексклюзив
кордон
У Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині лунали постріли в бік української прикордонної застави, – журналіст
09:14
космос
Європейське космічне агентство припинило співпрацю з РФ у дослідженні Місяця та Марса
09:03
Віталій Кличко
Кличко підтримує перейменування кількох станцій метро Києва з "недружніми" назвами
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV