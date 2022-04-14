В Одесі ДБР затримало колишнього чоловіка Поклонської, голову фракції ОПЗЖ Маріупольської міськради
Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради Володимира Клименка в здійсненні антиукраїнської інформаційної кампанії на підтримку країни-агресора
Про це повідомляє ДБР.
"Цей «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції «Опозиційної платформи За життя». Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України", - пишуть у ДБР.
Зафіксовано, що напередодні військового вторгнення РФ колаборант на своїй офіційній сторінці в "Facebook" написав заклик до повалення чинної української влади.
"Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України", - додають у відомстві.
Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.
Зазначимо, що Володимир Клименко є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму, зрадниці Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.
- Нагадаємо, що 12 квітня СБУ затримала ще одного зрадника України – проросійського політика Віктора Медведчука.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе