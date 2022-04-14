В Одесі ДБР затримало колишнього чоловіка Поклонської, голову фракції ОПЗЖ Маріупольської міськради

Про це повідомляє ДБР.

"Цей «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції «Опозиційної платформи За життя». Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України", - пишуть у ДБР.

Зафіксовано, що напередодні військового вторгнення РФ колаборант на своїй офіційній сторінці в "Facebook" написав заклик до повалення чинної української влади.

"Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України", - додають у відомстві.

Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.

Зазначимо, що Володимир Клименко є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму, зрадниці Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.

Нагадаємо, що 12 квітня СБУ затримала ще одного зрадника України – проросійського політика Віктора Медведчука.

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