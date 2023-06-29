Верховна Рада розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Якщо президент Володимир Зеленський підпише ухвалений закон, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Раніше військовозобов'язані могли отримати відстрочку від мобілізації, якщо у них є родичі з інвалідністю І або II групи. Ця ж причина могла бути й підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.

Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.

31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.