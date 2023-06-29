Верховна Рада розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації
Верховна Рада України Верховна Рада розширила перелік громадян, які можуть бути призвані до лав Збройних Сил України під час мобілізації. Цю норму проголосували у законопроєкті №9342 про доплати та відпустки для військових
Про це йдеться у тексті законопроєкту.
Якщо президент Володимир Зеленський підпише ухвалений закон, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.
Раніше військовозобов'язані могли отримати відстрочку від мобілізації, якщо у них є родичі з інвалідністю І або II групи. Ця ж причина могла бути й підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.
Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.
Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових
Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.
30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.
Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.
31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.
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