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Дія стане застосунком із відкритим кодом: що це означає

14 лютого, 2024 середа
09:52
Технології застосунок Дія

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код застосунку "Дія". Тепер його можуть використовувати розробники з інших країн

Про це пише Мінцифра.

"Тепер код Дії зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", - йдеться у повідомленні.

Також завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості застосунку та оцінити логіку роботи, запропонувати зміни, які допоможуть команді зробити продукт кращим.

Проте відкритий код не означає, що тепер будь-хто зможе отримати доступ до даних користувачів: "Створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці. Відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу, бо це допомагає розвинути та масштабувати продукт".

  • У застосунку "Дія" з'явилася мапа укриттів: завдяки сервісу українці зможуть переглянути інформацію про сховище та прокласти до нього маршрут.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Кабмін
Дія
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