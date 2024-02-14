Дія стане застосунком із відкритим кодом: що це означає

Про це пише Мінцифра.

"Тепер код Дії зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", - йдеться у повідомленні.

Також завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості застосунку та оцінити логіку роботи, запропонувати зміни, які допоможуть команді зробити продукт кращим.

Проте відкритий код не означає, що тепер будь-хто зможе отримати доступ до даних користувачів: "Створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці. Відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу, бо це допомагає розвинути та масштабувати продукт".