У Дії з'явилася мапа укриттів. Подробиці

Про це інформує Мінцифри.

Вказано, що на інтерактивній мапі з укриттями можна буде не лише знайти найближче до себе сховище та прокласти до нього маршрут, а й переглянути вид, рейтинг та фото, дізнатися, скільки людей воно вміщує, оцінити стан укриття, поділитися локацією з родичами або друзями. Крім того, можна буде залишити відгук про сховище, а у випадку, якщо воно буде зачинене - інформацію передадуть до ОВА.

"Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю. А щоб не залежати від інтернету та звʼязку, завантажуйте мапу своєї області - і вона завжди буде доступною офлайн. Для цього перейдіть у розділ Незламність і натисніть - Завантажені мапи", - розповіли у Мінцифри.

Там додали, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях мапа буде не доступною з міркувань безпеки. У цих регіонах адреси укриттів можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.