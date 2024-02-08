У Дії з'явилася мапа укриттів. Подробиці
У застосунку "Дія" з'явилася мапа укриттів: завдяки сервісу українці зможуть переглянути інформацію про сховище та прокласти до нього маршрут
Про це інформує Мінцифри.
Вказано, що на інтерактивній мапі з укриттями можна буде не лише знайти найближче до себе сховище та прокласти до нього маршрут, а й переглянути вид, рейтинг та фото, дізнатися, скільки людей воно вміщує, оцінити стан укриття, поділитися локацією з родичами або друзями. Крім того, можна буде залишити відгук про сховище, а у випадку, якщо воно буде зачинене - інформацію передадуть до ОВА.
"Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю. А щоб не залежати від інтернету та звʼязку, завантажуйте мапу своєї області - і вона завжди буде доступною офлайн. Для цього перейдіть у розділ Незламність і натисніть - Завантажені мапи", - розповіли у Мінцифри.
Там додали, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях мапа буде не доступною з міркувань безпеки. У цих регіонах адреси укриттів можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.
- Раніше міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону на допуск тварин в укриття. Люди, які приходять в бомбосховища з тваринами, повинні розміщуватися в окремих приміщеннях чи відокремлених місцях.
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