Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Тепер тварин можна брати в укриття: МВС скасувало заборону

Тепер тварин можна брати в укриття: МВС скасувало заборону

25 січня, 2024 четвер
22:15
Суспільство

Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону на допуск тварин в укриття

Про це повідомила громадська організація із захисту тварин UAnimals.

10 січня 2024 року було внесено зміни до наказу №18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту". Їх опубліковано в Офіційному віснику України. Тож тепер власникам тварин офіційно дозволили брати їх з собою в укриття. 

Наказ також містить доповнення, в якому зазначено, що люди, які приходять в бомбосховища з тваринами, повинні розміщуватися в окремих приміщеннях чи відокремлених місцях. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати та дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини, а також дотримуватися санітарних норм. 

"Ви могли чути історію про дітей, яких не пустили у сховище із маленькою собакою і над їхніми головами вибухнула ракета. На жаль, таких ситуацій тисячі", - додали в UAnimals.

У повідомленні також зауважено, що юристи громадської організації із захисту тварин у грудні звернулись до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити наказ від 2018 року із застарілою нормою. Тоді установа запевнила, що почала працювати над вирішенням проблеми.

  • 14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою. Охоронець просив залишити пса надворі.
  • 29 грудня стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ України спільно з ДСНС підготували проєкт наказу, який дозволить громадянам брати домашніх улюбленців із собою в укриття.
Теги:
Україна
Війна з Росією
бомбосховище
Читайте також:
На фото: Катерина Соляр
22 січня, 2024 понедiлок
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
білоруські військові
24 січня, 2024 середа
Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
Роберт Фіцо
23 січня, 2024 вiвторок
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 січня
22:34
Болгарія
Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України
22:19
Ексклюзив
Кремль москва
Перенесення війни на територію РФ - основне завдання збройної боротьби, - полковник запасу ЗСУ Грабський
22:17
Шмигаль
Арткоаліція та конфіскація активів РФ: Шмигаль провів першу розмову з прем'єром Франції Атталем
21:41
Ексклюзив
Міністерство оборони України
Люди, які толерували корупцію в Міноборони й ЗСУ, досі залишаються на посадах, - Центр протидії корупції
21:29
Ексклюзив
Роман Червінський
Справа Червінського: під час чергового засідання суду адвокати розповіли, що отримували погрози
21:13
Ердоган
Ердоган затвердив ратифікацію членства Швеції у НАТО
20:53
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Формула миру та безпекові гарантії: Зеленський поговорив з президенткою Словенії Мусар
20:46
яхта Royal Romance
Хорватський суд вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Royal Romance
20:20
Ексклюзив
дрони ЗСУ
Вартість комплектуючих для дронів компенсують в одному з міст України
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Що дивує в історії з падінням російського Іл-76? Колонка Сергія Згурця
20:08
Зеленський Орбан
Стефанішина розповіла про підготовку візиту Орбана в Україну
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Безнадійний Надєждін
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 701-го дня війни: атака дронів на нафтобазу в Росії, новий рекорд ЗСУ та аналоги  Himars від Франції
19:57
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони за добу відбили 9 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:40
ЄС та Литва нададуть Україні €15,5 млн на шкільні бомбосховища
19:35
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц шукає нового особистого кухаря
19:32
Ексклюзив
ІЛ-76
Падіння ІЛ-76 є військовим злочином росіян за будь-яких результатів розслідування, - доктор юридичних наук Бабін
19:16
НМТ
Міносвіти затвердило дати та порядок проведення НМТ-2024
19:14
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:00
Аналітика
вибори в США
(НЕ)впасти дорогою до Білого дому. Боротьба республіканців та чи світить перемога Трампу
18:48
Реактивна система залпового вогню LRU
Франція передала Україні ще дві РСЗВ LRU в рамках "коаліції артилерії"
18:19
Ексклюзив
Андрій Юсов
Сценарії могли бути абсолютно різні: ГУР МО про падіння літака Іл-76
18:09
Польща ППО ракетний удар Валерій Залужний допомога Україні
Протидія повітряним ударам і посилення ППО: Залужний поговорив з польським колегою Кукулою
18:01
OPINION
Сергій Громенко
Указ про історичні українські землі: головне — не спрофанувати ідею
18:00
Німеччина уряд
Німеччина вперше з часів холодної війни готує новий план оборони країни
17:53
метро Харків
З міркувань безпеки: у Харкові заборонили відстежувати переміщення громадського транспорту
17:47
Богдан Михайличенко
Футболіст збірної України покинув європейський чемпіонат заради УПЛ
17:42
Росія кримінал Війна з Росією пропаганда
Один з найжорсткіших вироків у РФ: звинувачена у вбивстві пропагандиста Татарова Дар'я Трепова отримала 27 років колонії
17:39
біженці
У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України
17:37
На фото: Анна Алхім
Блогерка Алхім зняла відео під російську музику на фоні портретів загиблих українських воїнів
17:25
безробіття
У Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів
17:19
Італія
Сенат Італії підтвердив рішення про військову допомогу Україні у 2024 році
17:11
Україна-Польща
Українці у 2023 році відкрили кожне 10 підприємство в Польщі
17:08
Ексклюзив
Володимир Зеленський
З рекордної кількості електронних петицій за 2023 рік президент розглянув тільки 10%, - рух ЧЕСНО
17:05
Ексклюзив
Іл-76
Логічна версія - це був "дружній вогонь": авіаексперт Криволап про падіння Іл-76
16:49
На фото: Петро Заставний та Аліна Френдій
Чоловік блогерки Френдій, яка відпочивала з Пренткович, зізнався, чи був з ними на Мальдівах
16:40
Угорщина
В Угорщині спецслужби повідомили про запобігання держперевороту в країні
16:40
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф`юрі накинувся на Усика через сережку у вусі, український боксер відповів
16:00
OPINION
Віктор Трегубов
Чому неохоче йдуть в армію?
15:55
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Двоходова комбінація: політичний експерт Денисенко пояснив, для чого росіянам була потрібна провокація з Іл-76
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV