Тепер тварин можна брати в укриття: МВС скасувало заборону
Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону на допуск тварин в укриття
Про це повідомила громадська організація із захисту тварин UAnimals.
10 січня 2024 року було внесено зміни до наказу №18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту". Їх опубліковано в Офіційному віснику України. Тож тепер власникам тварин офіційно дозволили брати їх з собою в укриття.
Наказ також містить доповнення, в якому зазначено, що люди, які приходять в бомбосховища з тваринами, повинні розміщуватися в окремих приміщеннях чи відокремлених місцях. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати та дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини, а також дотримуватися санітарних норм.
"Ви могли чути історію про дітей, яких не пустили у сховище із маленькою собакою і над їхніми головами вибухнула ракета. На жаль, таких ситуацій тисячі", - додали в UAnimals.
У повідомленні також зауважено, що юристи громадської організації із захисту тварин у грудні звернулись до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити наказ від 2018 року із застарілою нормою. Тоді установа запевнила, що почала працювати над вирішенням проблеми.
- 14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою. Охоронець просив залишити пса надворі.
- 29 грудня стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ України спільно з ДСНС підготували проєкт наказу, який дозволить громадянам брати домашніх улюбленців із собою в укриття.
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