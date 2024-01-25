Тепер тварин можна брати в укриття: МВС скасувало заборону

Про це повідомила громадська організація із захисту тварин UAnimals.

10 січня 2024 року було внесено зміни до наказу №18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту". Їх опубліковано в Офіційному віснику України. Тож тепер власникам тварин офіційно дозволили брати їх з собою в укриття.

Наказ також містить доповнення, в якому зазначено, що люди, які приходять в бомбосховища з тваринами, повинні розміщуватися в окремих приміщеннях чи відокремлених місцях. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати та дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини, а також дотримуватися санітарних норм.

"Ви могли чути історію про дітей, яких не пустили у сховище із маленькою собакою і над їхніми головами вибухнула ракета. На жаль, таких ситуацій тисячі", - додали в UAnimals.

У повідомленні також зауважено, що юристи громадської організації із захисту тварин у грудні звернулись до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити наказ від 2018 року із застарілою нормою. Тоді установа запевнила, що почала працювати над вирішенням проблеми.