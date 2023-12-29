В Україні планують скасувати заборону на перебування тварин в укриттях
Міністерство внутрішніх справ України спільно з ДСНС підготували проєкт наказу, який дозволить громадянам брати домашніх улюбленців із собою в укриття
Про це повідомила громадська організація із захисту тварин UAnimals, яка внесла відповідну пропозицію до МВС.
Зоозахисники попросили змінити наказ міністерства від 2018 року, де була закріплена норма про недопуск тварин в укриття.
"У відповідь на нашу пропозицію міністерство повідомило, що пропонує вилучити цю застарілу норму. Зараз запропоновані зміни мають розглянути й прокоментувати інші органи (перелік цих органів неконкретизований), а потім їх зможуть ухвалити", - повідомили в UAnimals.
У проєкті наказу також буде передбачено обов'язки людей, які приводять тварин в укриття. Зокрема, власники будуть зобов'язані зробити так, щоб тварина не становила небезпеки для інших людей та тварин і не пошкодила майно.
- 14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою. Охоронець просив залишити пса надворі.
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