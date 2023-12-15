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У Києві дітей не пустили до укриття через собаку: відкрито провадження

15 грудня, 2023 п'ятниця
12:11
Суспільство на фото діти, яких не пустили в укриття через собаку

У Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою. Охоронець просив залишити пса надворі

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Подія сталася 14 грудня під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30. Тоді брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття однієї зі столичних шкіл Святошинського району, в якій вони навчаються. Однак охоронець не пустив їх до бомбосховища навчального закладу. Чоловік заборонив заходити до приміщення через те, що малеча була з домашнім улюбленцем – собакою породи мальтіпу", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що своїми діями охоронець залишив дітей у небезпеці під час можливого обстрілу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці.

Журналістка Тетяна Даниленко уточнила, що батько дітей, яких не пустили в укриття, Юрій Овчинніков, загинув у Запорізькій області у складі ССО "Азов" минулого тижня.

Дівчинка Саша та її братик Богдан, яких не пустили в укриття, пішли шукати іншого прихистку, і в цей час неподалік збили ракету, зазначила журналістка.

"Мама була впевнена, що діти в безпеці, бо вони набрали її, перебуваючи біля сховища. Коли дівчинка подзвонила вже в істериці, бо страшно злякалася, мама Любов змушена була раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися в ситуації. Директорка запевнила, що інакше діяти школа не могла - а раптом в інших школярів алергія на собак", - написала вона.

Трагедія біля укриття в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер усі сховища у місті будуть постійно відчинені.

Кримінал
Війна з Росією
новини Києва
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