Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У школах викладатимуть "Захист України" по-новому: роз'яснення нардепки Совсун
Ексклюзив

У школах викладатимуть "Захист України" по-новому: роз'яснення нардепки Совсун

23 травня, 2024 четвер
12:23
Суспільство урок Захист України

22 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11092, що стосується покращення початкової загальновійськової підготовки, зокрема йдеться про шкільний предмет "Захист України"

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України Інна Совсун.

"Частина глядачів може знати під старою назвою "ДПЮ", зокрема, коли я навчалась у школі у 1990-х, саме так цей предмет називався для хлопчиків, а для дівчаток - "Основи медичних знань!. Після цього була трансформація, де він називався "Захист Вітчизни", і зараз цей предмет називається "Захист України" і для хлопчиків, і для дівчаток. Утім хлопчики та дівчатка вчать його за різними програмами, де хлопчики вчаться марширувати, а дівчатка - відверто кажучи, якимось дуже застарілим медичним знанням", - згадує нардепка.

Предмет "Захист України" буде в усіх школах як обов’язковий. Утім наповнення зміниться, на уроках будуть приділяти багато уваги технологіям і моральному обґрунтуванню служби й захисту Батьківщини.

Нині нову програму затвердили у Міністерстві освіти з погодження Міністерства оборони України.

"Звичайно, що цей застарілий радянський розподіл між хлопчиками та дівчатками точно треба прибирати, тому це буде єдина програма для всіх. Так само ми намагалися писати програму так, щоб вона була цікавою для сучасних підлітків, тому що зараз більшість підлітків сприймають цей предмет як щось таке необов'язкове. І великою мірою насправді в тому вигляді, в якому він існує сьогодні, він дійсно позбавлений сенсу: стройова підготовка і вивчення статутів Збройних Сил України - це, мабуть, найгірший спосіб змотивувати дітей обороняти країну. Натомість в програмі буде мотиваційний блок, про пояснення необхідності, чому треба захищати свою країну, розповіді про українських героїв, про український досвід. Знову ж таки, це те, що сьогодні великою мірою проігноровано, але нам є чим пишатися в цьому напрямі", - наголосила Совсун.

Запроваджується модульна система викладання: домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека. Більший акцент зробили на вивченні нових технологій, які використовуються в сучасній війні.

"Це не значить, що ми будемо вчити дітей ставати майбутніми солдатами, - це не курс молодого бійця, хоча, повірте, в процесі дискусії були такі прагнення. Цей курс має іншу мету - підготувати радше оборонну свідомість серед підлітків. У рамках цього курсу діти будуть вчитися керувати дронами - це навичка, яка потрібна на фронті, але так само це та навичка, яка знадобиться й у цивільному житті в багатьох професіях.

Найголовніше - що це дає шалену зацікавленість дітей. Коли я бачу натовп дітей, який зібрався довкола інструктора, якого ми привезли в Обухів, і вони з зацікавленням, у них горять очі, "Дайте мені попробувати". Значить, що це правильний підхід - зацікавити сучасних підлітків чимось у школі, це дуже великий виклик, але ми спробуємо це зробити так, щоб дітям було цікаво, а не вони просто відбували цей предмет, тому що він стоїть у розкладі", - пояснила вона.

  • Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що уроки захисту Вітчизни мають проводити ветерани з бойовим досвідом.  
Теги:
Верховна Рада
освіта
Війна з Росією
Читайте також:
росія прапор занепад
21 травня, 2024 вiвторок
Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
Автор Катерина Широкопояс
22 травня, 2024 середа
Сумщина. Що відбувається на кордоні з Росією
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
22 травня, 2024 середа
"Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.68
    Купівля 39.68
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 42.87
    Продаж 43.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
23 травня
13:28
Оновлено
Харківщина. Обстріл
РФ вдарила щонайменше 15 ракетами C-300 по Харкову та околицях: є жертви
13:12
Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" повідомлено про підозру у державній зраді
Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру беркутівцям із Севастополя, які пішли служити окупантам
13:08
На фото: Логотип Євробачення-2024
"Деякі аспекти сподобалися не всім": BBC відповіло на скарги щодо Євробачення-2024
12:59
Чорне море
Британська розвідка оцінила наслідки ураження корабля "Циклон" у Севастополі для флоту РФ
12:55
Електроенергія
Відключення по всій Україні: ситуація в енергосистемі станом на 23 травня
12:52
Новини компаній
"Тобою скористалися": в Україні стартувала інформаційна кампанія із запобігання торгівлі людьми
12:28
Євпаторія
Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів росіян у Євпаторії, - "Атеш"
12:15
обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили з артилерії по селу в Запорізькій області та вбили чоловіка, який порався на власному подвір'ї
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Чи судитимуть Нетаньягу в Гаазі
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 травня: скільки коштують долар і євро
11:44
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
РФ вже два роки відпрацьовує завдавання ядерних ударів по Україні, - аналітик Їжак
11:36
марка "Азов"
""Азов". 10 років. Вільні обирають боротьбу": Укрпошта презентувала нові марки
11:21
Сергій Різник
Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
11:14
Військового РФ, який залякував цивільних на Херсонщині та ґвалтував місцеву жительку, засудили до 11 років тюрми
11:11
Оновлено
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
Росія запустила розвіддрони: в регіонах працює ППО
11:02
ЗСУ генштаб війна з Росією
Росіяни продовжують штурмувати Харківщину: ворог зазнає втрат
11:00
Ексклюзив
Вовчанськ
Противник продовжуватиме штурмувати Харківщину й відкриє новий напрямок: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про терміни
10:54
Огляд
міжнародний огляд
Чому ініціатива надання протиповітряної оборони Україні від союзників провалилася та успіхи в боротьбі з корупцією. Акценти світових ЗМІ 23 травня
10:44
Ексклюзив
Марія Баркова, сестра військовослужбовця з 501-го батальйонна морської піхоти
"Комунікації взагалі ніякої нема": сестра полоненого морпіха про зв'язок із рідним, владою та суспільством
10:34
Вадим Шамарін
У Росії затримали заступника Герасимова: його арештували за хабарництво
10:31
Чорноморський флот РФ
Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму
10:14
СБУ
Формував групу підтримки для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ затримала агента-в'язня
10:10
OPINION
Ірина Геращенко
Влада знову випустила торпеду Безуглої
10:00
23 травня – День Героїв
День Героїв 2024: українці відзначають особливе свято
09:51
Оновлено
"Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму": Сирський та Зеленський привітали морських піхотинців
09:46
Оновлено
Білгородщина
Міноборони РФ заявило про майже 40 збитих цілей над Білгородщиною: нібито є загибла
09:32
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Комбат 92-ї ОШБр: коли ворог опиниться біля будинків ухилянтів, то забере найдорожче
09:23
Скотт Келлі та Даг Лайман
До Києва прибули амбасадор UNITED24 астронавт Келлі і режисер Лайман
08:46
Норвегія
Норвегія обмежить в'їзд до країни росіян: подробиці
08:20
санкції проти рф
Міністри фінансів G7 зберуться для пошуку рішення стосовно залучення активів РФ для допомоги Україні, - Reuters
08:07
OPINION
Віктор Андрусів
Снаряди, солдати й F16 різко зменшать потік поганих новин
08:00
Верховна Рада
Журналісти та медійні організації закликали ВР не приймати законопроєкт щодо нерозголошення текстів судових рішень
07:48
прикордонник
Росія активізувала роботу диверсійних груп у Сумській області
07:47
єврейська громада україни
Ізраїль розглядає кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії за визнання Палестини, - ЗМІ
07:41
втрати окупантів
Літак, 40 артсистем та 1330 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:30
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ утримує у Чорному морі два військові кораблі
07:25
Потяг
На Київщині потяг збив 9-річну дитину
06:48
Китай розпочав "каральні" військові навчання навколо Тайваню
06:46
Ентоні Блінкен
Блінкен про удари України по території РФ: завдання союзників - постачати зброю
06:31
Послабили систему ППО: "Атеш" провів диверсію у Смоленську
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV