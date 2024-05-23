У школах викладатимуть "Захист України" по-новому: роз'яснення нардепки Совсун

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України Інна Совсун.

"Частина глядачів може знати під старою назвою "ДПЮ", зокрема, коли я навчалась у школі у 1990-х, саме так цей предмет називався для хлопчиків, а для дівчаток - "Основи медичних знань!. Після цього була трансформація, де він називався "Захист Вітчизни", і зараз цей предмет називається "Захист України" і для хлопчиків, і для дівчаток. Утім хлопчики та дівчатка вчать його за різними програмами, де хлопчики вчаться марширувати, а дівчатка - відверто кажучи, якимось дуже застарілим медичним знанням", - згадує нардепка.

Предмет "Захист України" буде в усіх школах як обов’язковий. Утім наповнення зміниться, на уроках будуть приділяти багато уваги технологіям і моральному обґрунтуванню служби й захисту Батьківщини.

Нині нову програму затвердили у Міністерстві освіти з погодження Міністерства оборони України.

"Звичайно, що цей застарілий радянський розподіл між хлопчиками та дівчатками точно треба прибирати, тому це буде єдина програма для всіх. Так само ми намагалися писати програму так, щоб вона була цікавою для сучасних підлітків, тому що зараз більшість підлітків сприймають цей предмет як щось таке необов'язкове. І великою мірою насправді в тому вигляді, в якому він існує сьогодні, він дійсно позбавлений сенсу: стройова підготовка і вивчення статутів Збройних Сил України - це, мабуть, найгірший спосіб змотивувати дітей обороняти країну. Натомість в програмі буде мотиваційний блок, про пояснення необхідності, чому треба захищати свою країну, розповіді про українських героїв, про український досвід. Знову ж таки, це те, що сьогодні великою мірою проігноровано, але нам є чим пишатися в цьому напрямі", - наголосила Совсун.

Запроваджується модульна система викладання: домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека. Більший акцент зробили на вивченні нових технологій, які використовуються в сучасній війні.

"Це не значить, що ми будемо вчити дітей ставати майбутніми солдатами, - це не курс молодого бійця, хоча, повірте, в процесі дискусії були такі прагнення. Цей курс має іншу мету - підготувати радше оборонну свідомість серед підлітків. У рамках цього курсу діти будуть вчитися керувати дронами - це навичка, яка потрібна на фронті, але так само це та навичка, яка знадобиться й у цивільному житті в багатьох професіях.

Найголовніше - що це дає шалену зацікавленість дітей. Коли я бачу натовп дітей, який зібрався довкола інструктора, якого ми привезли в Обухів, і вони з зацікавленням, у них горять очі, "Дайте мені попробувати". Значить, що це правильний підхід - зацікавити сучасних підлітків чимось у школі, це дуже великий виклик, але ми спробуємо це зробити так, щоб дітям було цікаво, а не вони просто відбували цей предмет, тому що він стоїть у розкладі", - пояснила вона.