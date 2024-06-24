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OPINION

ЄСПЛ починає виносити рішення у справах проти Росії

Борис Бабін
24 червня, 2024 понедiлок
10:08
Погляд Борис Бабін

18 червня Європейський суд з прав людини оголосив дату винесення свого остаточного рішення у справі "Україна проти Росії (щодо Криму)" за заявами 20958/14 та 38334/18

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Це станеться завтра на відкритому засіданні 25 червня 2024 року опівдні за Києвом. Нагадаю, що заява 20958/14 стала об'єднанням двох заяв, від 13 березня 2014 року та 26 серпня 2015 року відповідно, які прогнозовано охоплювали дуже широкий спектр порушень прав людини.

Заяву 38334/18 було подано 10 серпня 2018 року, вона робить акцент на переслідуванні Росією політв'язнів, причому не тільки в Криму.

7 травня 2018 року заяву 20958/14 було передано на розгляд Великої палати ЄСПЛ. 11 вересня 2019 року відбулися слухання щодо прийнятності заяви, в яких ще брала участь РФ. У своїй ухвалі від 16 грудня 2020 року Суд оголосив заяву 20958/14 "частково прийнятною", а насправді — прийнятною щодо абсолютної більшості обвинувачень проти РФ.

На слуханнях 13 грудня 2023 року Суд розглянув питання суті скарг 2014 та 2015 років, які вже були визнані прийнятними для розгляду, а також прийнятність і суть заяви про політичних в’язнів та аспекти депортації "засуджених".

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Оскільки у цій справі я маю непогане уявлення щодо ґрунтовності та системності роботи Мін'юсту, то прогнозую важливе та надболісне для агресора рішення. Буде дуже цікаво подивитися, як Суд оцінить аргументи 2015 року, через які стільки "дуже цікавого" потім довелося пережити.

У практичному вимірі додам, що скоріш за все майже відразу після 25 червня Євросуд буде доволі масово виносити рішення за індивідуальними справами проти РФ та України щодо Криму, які очевидно відкладалися Судом у вирішенні до фіналізації міждержавної справи.

Там окремі питання можуть стати у вимірі практичної ролі України в процесах деокупації до 2022 року доволі болісними.

Побачимо.

Вже на часі.

Джерело

Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Росія
Крим
Європейський Суд
Війна з Росією
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