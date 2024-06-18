Не буду давати оцінку саміту й усьому іншому, що стосується його, але дам оцінку от цьому визначенню — "справедливий мир". Можу впевнено гарантувати, що нагадаю за пів року чи рік цим "гігантами сучасної думки" та "потужним експертам" їхній прогноз про "справедливий мир", до якого ми, згідно з їхніми дописами, наближаємось. І тоді я запитаю, що саме вони вважають "справедливим"?

Тому що поки я бачу, що ми наближаємося до якогось абстрактного формату припинення війни, але від справедливості там мало що є.

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Бо для мене справедливість — це покарання злочинця за скоєний злочин. Виведення військ РФ зі всіх окупованих Кремлем територій — це справжня справедливість. Покарання тих, хто давав накази бомбити українські міста, катувати та страчувати українців, і покарання тих, хто виконував ці накази, хто ґвалтував, займався мародерством та скоював воєнні злочини, — от це теж справедливість.

Але поки зло, ім'я якому Рашка, дуже далеко від покарання, а ми - від отримання справедливості. І я не бачу в такому варіанті ані справедливості, ані наближення до справжнього миру. Поки навіть частина наших партнерів намагаються лише якимось чином закінчити військові дії, а не наблизити Україну та світ до миру. Про справедливий мир взагалі не говорю. Час покаже, хто правий. Дуже хочу помилитися у своєму прогнозі.

Хоча впевнений, що носії рожевих окулярів і прихильники "двох-трьох тижнів" залюбки нададуть свої вуха для розвішування цієї локшини про наближення справедливого миру.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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