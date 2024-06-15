Саміт миру: Відсутність Китаю не виглядає розумною
Попри всі ворожі спроби зірвати Саміт миру в Швейцарії – загалом представництво на рівні
Очікується, що у цій представницькій конференції візьмуть участь 100 делегацій (57 глав держав та урядів, 29 міністрів закордонних справ, 6 країн направили своїх повноважних представників).
Індія, Бразилія, Південна Африка також представлені. Відсутність представників Китаю в цій ситуації вже не виглядає розумним кроком.
Могло бути й більше. Зразу впало в око, що участь країн Карибського басейну могла бути значно ширшою. Також це стосується країн Океанії (Мікронезії, Меланезії, Полінезії). Багато хто з них голосував за резолюції в підтримку України в ООН. Позиція кожної важлива.
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Дивує відсутність Азербайджану. Адже Україна підтримувала партнерів, коли в них була війна. А от Вірменія натомість візьме участь…
Сумно, але вже не дивує відсутність країн Центральної Азії — колишніх республік СРСР. Ніяк вони не можуть подолати свою залежність від Москви. Насамперед боляче за Казахстан.
Так що в цілому – норм. А були б призначені на більш ніж двадцять вакантних посад Надзвичайні й Повноважні посли України було б норм.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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