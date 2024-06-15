Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Саміт миру: Відсутність Китаю не виглядає розумною
OPINION

Саміт миру: Відсутність Китаю не виглядає розумною

Валерій Чалий
15 червня, 2024 субота
10:03
Погляд Валерій Чалий

Попри всі ворожі спроби зірвати Саміт миру в Швейцарії – загалом представництво на рівні

Зміст

Очікується, що у цій представницькій конференції візьмуть участь 100 делегацій (57 глав держав та урядів, 29 міністрів закордонних справ, 6 країн направили своїх повноважних представників).

Індія, Бразилія, Південна Африка також представлені. Відсутність представників Китаю в цій ситуації вже не виглядає розумним кроком.

Могло бути й більше. Зразу впало в око, що участь країн Карибського басейну могла бути значно ширшою. Також це стосується країн Океанії (Мікронезії, Меланезії, Полінезії). Багато хто з них голосував за резолюції в підтримку України в ООН. Позиція кожної важлива.

Читайте також: Путін не підіймає ставки. Він нервує

Дивує відсутність Азербайджану. Адже Україна підтримувала партнерів, коли в них була війна. А от Вірменія натомість візьме участь…

Сумно, але вже не дивує відсутність країн Центральної Азії — колишніх республік СРСР. Ніяк вони не можуть подолати свою залежність від Москви. Насамперед боляче за Казахстан.

Так що в цілому – норм. А були б призначені на більш ніж двадцять вакантних посад Надзвичайні й Повноважні посли України було б норм.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Китай
Валерій Чалий
Швейцарія
Війна з Росією
переговори з РФ
Читайте також:
Президент України Володимир Зеленський
11 червня, 2024 вiвторок
Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"
Каховська ГЕС
13 червня, 2024 четвер
Після підриву Каховської ГЕС росіяни планують заповнити зрошувальні канали артезіанською водою, - Федоров
13 червня, 2024 четвер
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із військовослужбовицею Шурою Рязанцевою
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
11:00
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
Економічне бронювання від мобілізації дає можливість уникати корупційних ризиків у ТЦК, - Комітет НААУ
10:42
Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
10:37
щеплення від COVID
Під час пандемії COVID-19 Пентагон провів таємну кампанію протидії впливу Китаю на Філіппінах, - розслідування Reuters
10:34
Зеленський
Росія пускає близько 3500 КАБів на місяць по цивільній інфраструктурі, - Зеленський
10:10
OPINION
Віталій Портников
Умови наляканого Путіна
10:10
Трамп і Байден
"Вік - це лише число": Байден іронічно привітав Трампа з днем народження
10:04
Тайвань поглиблює зв'язки зі США для стримування агресії Китаю
09:50
Оновлено
Окупанти з артилерії обстріляли Шосткинську громаду
Росіяни 14 червня вдарили по Сумщині, загинула людина
09:45
Військові сили США знищили кілька радарів та БПЛА хуситів у Червоному морі
09:25
Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк
Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк, - Андрющенко
09:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
09:13
Руслан Стефанчук
"Мир в обмін на людей - це рабство": Стефанчук про заяви Путіна щодо умов переговорів з РФ
08:44
Сиріл Рамафоса
Парламент ПАР переобрав президентом Сиріла Рамафосу
08:36
Огляд
Державні хакери, програна війна і гриби для Івана Франка – 5 книжок про те, як (не) треба дивитися на цей світ
08:30
Путін
Кремль намагається маніпулювати західними країнами: ISW проаналізував заяви Путіна
08:23
Бійка у парламенті Італії
В Італії через бійку в парламенті від роботи відсторонили 11 депутатів
08:08
Рятувальники ДСНС
На Київщині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки 12 червня
08:00
Анонс
Лука Модрич, збірна Хорватії
Євро-2024: розклад матчів 15 червня
08:00
OPINION
Олег Саакян
А чому б Росії не позбутися ядерної зброї?
07:46
Рада безпеки ООН
США звинуватили РФ у спробі використати Радбез ООН, щоб відвернути увагу світу від Саміту миру
07:23
втрати окупантів
Понад 1000 окупантів, 20 танків і 37 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:15
Китай
"Покласти край бойовим діям": Китай в ООН вчергове закликав Україну і Росію розпочати мирні переговори
06:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"
06:41
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує в Чорному та Азовському морях 4 ракетоносії
06:37
яхта Amadea
Суд у США не дозволив продати арештовану супер'яхту російського олігарха Керімова
05:49
військовий корабель РФ в порту Гавани
Канадський корабель прибув на Кубу слідом за кораблями ВМС РФ та підводним човном США
05:03
Київ
"Тампере–Київ–Тампере: with love": у столиці відкриють виставку на честь 70-річчя побратимства з фінським містом
04:20
дитина з іграшкою
На Одещині працівники приватного дитсадка цькували 2-річну дитину. Омбудсмен відреагував
03:51
Київзеленбуд
Експосадовцям Київзеленбуду оголосили підозру у розтраті 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу
03:10
Угорщина
З відривом у 41 голос: на виборах мера Будапешта переміг чинний проукраїнський очільник міста
02:41
Нідерланди
Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси для біженців з України
02:15
Оновлено
texty.org.ua
Texty.org.ua заявили про тиск на свободу слова й погрози на свою адресу. Посольство США в Україні та Amnesty International відреагували
01:55
За 3 дні рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали 2,4 тис. резюме. Які вакансії найпопулярніші
01:36
Кейт Міддлтон
Вперше після оголошення про рак: Кейт Міддлтон заявила, що візьме участь у публічному заході
01:13
випічка хліба
"Через експорт зерна в Україні подорожчає хліб": у ЦПД спростували російський фейк
00:50
Євросоюз
Німеччина не погоджує нові санкції ЄС проти Росії, - журналіст
00:50
Оновлено
На фронті відбулося 81 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
00:28
Росіяни завдали авіаудару по Куп'янському району Харківщини: загинула жінка
00:00
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, п'ятниця
14 червня
23:58
Джамал Мусіала, збірна Німеччини, збірна Шотландії, Євро-2024
Німеччина познущалась з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV