Чому в Україні такі низькі пенсії: пояснює ексміністр соцполітики Рева

Про це розповів міністр соціальної політики України (2016-2019) Андрій Рева в етері Еспресо.

"Влада говорить неправду. Зараз усі проблеми пенсійного фонду намагаються пояснити поганою демографією. Демографія в Україні приблизно на рівні Японії. Але там немає проблем з пенсіями через відсутність тіньової економіки. Коли говорять про співвідношення працюючих і пенсіонерів, то чомусь забувають, що в Україн до війни було 22 млн людей працездатного віку, а пенсійні внески платили 13 млн. Покажіть хоч одну країну у світі, де 9 млн людей знаходяться в тіні. Влада не робить жодних дій щодо виведення з тіні цих працівників", - повідомив він.

Неможливо розв'язати соціальні проблеми, якщо не боротися з тіньовою економікою, каже Рева.

"Коли ми говоримо про проблеми пенсійного фонду, головна маніпуляція влади - проблема в демографії. Ні! Проблема в тіньовій економіці та низьких заробітних платах. Влада нічого не робить, щоб їх підвищувати. Справа не тільки в кількості людей працюючих на одного пенсіонера, а в тому, які внески люди платять до пенсійного фонду. Половина людей платить їх з мінімальної заробітної плати. Айтівець, наприклад, сьогодні платить у пенсійний фонд з мінімальної зарплати, при цьому отримуючи 80-100 тис. грн на місяць. Один айтівець не утримує навіть одного пенсіонера. Тому потрібно боротися з тіньовою економікою і підвищувати заробітні плати. Це в компетенції уряду, це дві основні позиції. Влада абсолютно закрила очі на тіньову економіку", - резюмував він.