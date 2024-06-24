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Євро-2024: розклад усіх матчів 24 червня

24 червня, 2024 понедiлок
08:00
Футбол Родрі, Альваро Мората та Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024

У понеділок, 24 червня, продовжується третій тур чемпіонату Європи з футболу

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Євро-2024

3-й тур

24 червня

Група B. 22:00. Албанія – Іспанія (Дюссельдорф)

Група B. 22:00. Хорватія – Італія (Лейпциг)

Як збірна України грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після двох турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Євро-2024
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