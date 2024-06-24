На Харківщині автівка підірвалася на російській міні: загинули жінка і чоловік

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що подія сталася о 05:30 в селі Слобожанське Липецької громаді.

Легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні у той час перебувало двоє людей.

За даними ОВА, від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка - під час евакуації до лікарні.