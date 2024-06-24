На Харківщині автівка підірвалася на російській міні: загинули жінка і чоловік
Уранці понеділка, 24 червня, у Липецькій громаді Харківської області легковий автомобіль наїхав на російську міну і підірвався, унаслідок чого загинули дві людини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що подія сталася о 05:30 в селі Слобожанське Липецької громаді.
Легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні у той час перебувало двоє людей.
За даними ОВА, від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка - під час евакуації до лікарні.
- Вдень 23 червня російська армія атакувала Харків. Росіяни поцілили у приватний будинок та дитячий навчальний заклад: одна людина загинула, одинадцятеро поранені.
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