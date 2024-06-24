Вимагали 5 млн грн від сім'ї полеглого воїна ЗСУ: затримано черкаських кримінальників

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до слідства, затриманими виявились черкаські кримінальники, які вимагали з мешканців міста вигадані борги.

Зокрема, фігуранти вимагали в родини загиблого на фронті воїна ЗСУ 5 млн грн й, аби залякати потерпілих, вони переслідували сина полеглого захисника й погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

"Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій "відсоток", - пояснюють у Службі безпеки.

Водночас затримані окрім грошей вимагали від родини безпідставно визнати одного з них сином загиблого героя.

"Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши "вибиті" гроші, виїхати за кордон", - додають у СБУ.

Двох учасників злочинної групи було затримано під час отримання частини коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігуранти наразі перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років за ґратами із конфіскацією майна.