Вимагали 5 млн грн від сім'ї полеглого воїна ЗСУ: затримано черкаських кримінальників
Служба безпеки України затримала двох фігурантів, які в Черкасах вимагали від родини полеглого воїна ЗСУ 5 млн грн і безпідставно визнати одного з них позашлюбним сином загиблого героя
Про це повідомляє СБУ.
Відповідно до слідства, затриманими виявились черкаські кримінальники, які вимагали з мешканців міста вигадані борги.
Зокрема, фігуранти вимагали в родини загиблого на фронті воїна ЗСУ 5 млн грн й, аби залякати потерпілих, вони переслідували сина полеглого захисника й погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.
"Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій "відсоток", - пояснюють у Службі безпеки.
Водночас затримані окрім грошей вимагали від родини безпідставно визнати одного з них сином загиблого героя.
"Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши "вибиті" гроші, виїхати за кордон", - додають у СБУ.
Двох учасників злочинної групи було затримано під час отримання частини коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).
Фігуранти наразі перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років за ґратами із конфіскацією майна.
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