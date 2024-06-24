Росіяни у травні 715 разів застосували хімічні боєприпаси проти ЗСУ
У травні 2024 року було задокументовано 715 випадків застосування російською армією боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин - це на 271 випадок більше, ніж у квітні
Про це повідомляє командування Сил підтримки ЗСУ.
Наголошується, що основним способом доставки хімічних боєприпасів є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з дронів.
Водночас з лютого 2023 року по 24 травня в Україні зафіксовано 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин ворогом.
"За вказаний період зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців Збройних сил України до медичних закладів із симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості, з яких лише у травні – 21", - додають у повідомленні.
- 1 травня державний департамент США підтвердив, що окупаційні війська РФ застосували проти Сил оборони України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.
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