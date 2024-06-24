Росіяни у травні 715 разів застосували хімічні боєприпаси проти ЗСУ

Про це повідомляє командування Сил підтримки ЗСУ.

Наголошується, що основним способом доставки хімічних боєприпасів є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з дронів.

Водночас з лютого 2023 року по 24 травня в Україні зафіксовано 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин ворогом.

"За вказаний період зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців Збройних сил України до медичних закладів із симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості, з яких лише у травні – 21", - додають у повідомленні.