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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни у травні 715 разів застосували хімічні боєприпаси проти ЗСУ

24 червня, 2024 понедiлок
13:07
Війна з Росією Хімічна зброя

У травні 2024 року було задокументовано 715 випадків застосування російською армією боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин - це на 271 випадок більше, ніж у квітні

Зміст

Про це повідомляє командування Сил підтримки ЗСУ.

Наголошується, що основним способом доставки хімічних боєприпасів є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з дронів.

Водночас з лютого 2023 року по 24 травня в Україні зафіксовано 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин ворогом.

"За вказаний період зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців Збройних сил України до медичних закладів із симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості, з яких лише у травні – 21", - додають у повідомленні.

  • 1 травня державний департамент США підтвердив, що окупаційні війська РФ застосували проти Сил оборони України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
хімічна зброя
хімічна атака
воєнні злочини Росії
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2024, понедiлок
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