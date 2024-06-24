У Північній Македонії призначили новий уряд: прем'єр пообіцяв підтримувати Україну
У неділю, 23 червня, парламент Північної Македонії обрав новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Крістіаном Міцкоскі, лідером партії ВМРО-ДПМНЕ, що перемогла на виборах
Про це інформує Балканський оглядач.
За словами прем'єра, уряд Північної Македонії працюватиме відповідно до європейських стандартів, просуваючи мету повноправного членства в Європейському Союзі, й продовжить підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.
"Ми продовжуємо стояти разом з нашими партнерами з ЄС і разом будемо гармонізувати спільну зовнішню політику з ЄС. Підтримка України в самообороні та захисті її суверенітету та територіальної цілісності продовжується", - наголосив він.
Складаючи присягу, Міцкоскі використав конституційну назву країни - Республіка Північна Македонія й пообіцяв, не допустить компромісів, які вимагає від Скоп’є Софія стосовно внесення до Конституції північної Македонії згадки болгар як державотворчого народу.
"Такий болгарський диктат за цих умов не пройде, і не буде жодних конституційних змін, поки я тут", - зауважив він.
Крім того, лідер ВМРО-ДПМНЕ пообіцяв знизити податків, підвищити пенсії, збільшити інвестиції в регіональний розвиток та боротися з корупцією.
Загалом у новому уряді Північної Македонії буде 23 міністри та 5 віце-прем’єрів: 16 членів урядового кабінету, включаючи прем'єр-міністра, входять до коаліції "Ваша Македонія" на чолі з ВМРО-ДПМНЕ, 6 - до албанської коаліції "Вреді" і 2 - до політичної партії ЗНАМ патріотичного спрямування.
Посаду міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі та міністра оборони отримали два заступника голови ВМРО-ДПМНЕ Тимчо Муцунскі та Владо Місайловскі.
Одним з ключових пріоритетів Тимчо Муцунскі називав розвиток стратегічного партнерства зі США та повноправне членство Республіки Македонія в Європейському Союзі.
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