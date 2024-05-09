Вибори у Північній Македонії: перемогу здобула опозиція
У середу, 8 травня, на парламентських і президентських виборах у Північній Македонії перемогу здобула права опозиція
Про це повідомляє Reuters.
"Дорогий народе Північної Македонії... Ми зробили це. Македонія перемогла. Це історична перемога народу", - заявив лідер опозиційної партії "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" Хрістіан Міцкоскі.
Зазначається, що результати виборчої комісії показали, що партія набрала 42% з 72% підрахованих голосів на парламентських виборах проти 14% для Соціал-демократичного союзу Македонії (SDSM), що змусило лідера SDSM Дімітара Ковачевського визнати поразку.
"Результат розчаровує, і це великий удар для SDSM", - сказав Ковачевський на пресконференції, під час якої він також закликав до ґрунтовного перегляду своєї партії.
Натомість у другому турі голосування за президента перемогла Гордана Силяновська-Давкова - професорка університету, яку підтримувала ВМРО-ДПМНЄ. Вона отримала 65% голосів проти 29% у Стево Пендаровського, коли було підраховано понад 87%. Вона стала першою жінкою президентом Північної Македонії.
- 24 квітня у Північній Македонії, яка майже два десятиліття чекає на приєднання до Євросоюзу, проходять вибори президента.
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