Вибори у Північній Македонії: перемогу здобула опозиція

Про це повідомляє Reuters.

"Дорогий народе Північної Македонії... Ми зробили це. Македонія перемогла. Це історична перемога народу", - заявив лідер опозиційної партії "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" Хрістіан Міцкоскі.

Зазначається, що результати виборчої комісії показали, що партія набрала 42% з 72% підрахованих голосів на парламентських виборах проти 14% для Соціал-демократичного союзу Македонії (SDSM), що змусило лідера SDSM Дімітара Ковачевського визнати поразку.

"Результат розчаровує, і це великий удар для SDSM", - сказав Ковачевський на пресконференції, під час якої він також закликав до ґрунтовного перегляду своєї партії.

Натомість у другому турі голосування за президента перемогла Гордана Силяновська-Давкова - професорка університету, яку підтримувала ВМРО-ДПМНЄ. Вона отримала 65% голосів проти 29% у Стево Пендаровського, коли було підраховано понад 87%. Вона стала першою жінкою президентом Північної Македонії.