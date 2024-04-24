У Північній Македонії відбуваються президентські вибори
У середу, 24 квітня, у Північній Македонії, яка майже два десятиліття чекає на приєднання до Євросоюзу, проходять вибори президента
Про це інформує AP.
Зазначається, що виборчі дільниці у країні відкриті з 07:00 до 19:00 за місцевим часом. Екзит-полів немає, тому перші результати очікуються вже вранці в четвер.
На посаду президента Північної Македонії балотуються 7 кандидатів. Останнє опитування центру політичних досліджень і комунікацій показало, що підтримувана опозицією Гордана Сіляновська Давкова випереджає чинного президента Стево Пендаровського на 3,6 процентного пункту.
Пендаровський балотується на другий п’ятирічний термін за підтримки правлячих соціал-демократів країни. А Силяновська Давкова підтримується правоцентристською головною опозиційною коаліцією ВМРО-ДПМНЕ.
Як пише АР, вони розійшлися в думках щодо того, як впоратися з наполяганням сусідньої Болгарії на тому, щоб Скоп’є закріпило у своїй конституції визнання болгарської етнічної меншини. Болгарія, яка є членом ЄС, заявила, що в іншому випадку заблокує заявку Північної Македонії на членство в Євросоюзі.
Серед інших кандидатів у президенти – професор права Біляна Ванковська, яка балотується від лівої партії "Левіца", і двоє представників етнічної албанської меншини: міністр закордонних справ Буяр Османі та Арбен Тараварі з опозиційної партії етнічних албанців.
Другий тур голосування майже напевно відбудеться 8 травня - одночасно з парламентськими виборами – оскільки очікується, що жоден кандидат не подолає 50%-ий поріг, необхідний для повної перемоги.
У Північній Македонії зареєстровано 1,8 мільйона виборців із 2,3 мільйона населення.
- У липні 2023 року уряд Північної Македонії ухвалив поправки до конституції, що включають в Основний закон болгарську меншину, аби задовольнити вимогу Болгарії й наблизитися до вступу в Євросоюз.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.12Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе