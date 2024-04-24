У Північній Македонії відбуваються президентські вибори

Про це інформує AP.

Зазначається, що виборчі дільниці у країні відкриті з 07:00 до 19:00 за місцевим часом. Екзит-полів немає, тому перші результати очікуються вже вранці в четвер.

На посаду президента Північної Македонії балотуються 7 кандидатів. Останнє опитування центру політичних досліджень і комунікацій показало, що підтримувана опозицією Гордана Сіляновська Давкова випереджає чинного президента Стево Пендаровського на 3,6 процентного пункту.

Пендаровський балотується на другий п’ятирічний термін за підтримки правлячих соціал-демократів країни. А Силяновська Давкова підтримується правоцентристською головною опозиційною коаліцією ВМРО-ДПМНЕ.

Як пише АР, вони розійшлися в думках щодо того, як впоратися з наполяганням сусідньої Болгарії на тому, щоб Скоп’є закріпило у своїй конституції визнання болгарської етнічної меншини. Болгарія, яка є членом ЄС, заявила, що в іншому випадку заблокує заявку Північної Македонії на членство в Євросоюзі.

Серед інших кандидатів у президенти – професор права Біляна Ванковська, яка балотується від лівої партії "Левіца", і двоє представників етнічної албанської меншини: міністр закордонних справ Буяр Османі та Арбен Тараварі з опозиційної партії етнічних албанців.

Другий тур голосування майже напевно відбудеться 8 травня - одночасно з парламентськими виборами – оскільки очікується, що жоден кандидат не подолає 50%-ий поріг, необхідний для повної перемоги.

У Північній Македонії зареєстровано 1,8 мільйона виборців із 2,3 мільйона населення.