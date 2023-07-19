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Північна Македонія схвалила зміни до конституції заради вступу в Євросоюз

19 липня, 2023 середа
10:51
Світ Євросоюз

У вівторок, 18 липня, уряд Північної Македонії ухвалив поправки до Конституції, що включають в Основний закон болгарську меншину, аби задовольнити вимогу Болгарії й наблизитися до вступу в Євросоюз

Про це йдеться у заяві на сайті уряду країни.

"Північна Македонія, відповідно до своєї стратегічної рішучості щодо повноправного членства в Європейському Союзі, сповнена рішучості виконувати зобов’язання, взяті в рамках переговорів і переговорів про вступ Республіки Північна Македонія до Європейського Союзу, які розпочалися з проведення першого Міжурядова конференція, яка відбулася 19 липня 2022 року", - наголосили в уряді.

Зазначається, зміни передбачають додавання у преамбулу та статті 49 і 78 Конституції ще кількох народів Північної Македонії.

У тексті "Громадяни Республіки Північна Македонія, македонський народ, частина албанського народу, турецький народ, волоський народ, сербський народ, ромський народ, боснійський народ та інші" після слів "боснійський народ" ставлять кому і додають: болгарський народ, хорватський народ, чорногорський народ, словенський народ, єврейський народ і єгипетський народ.

Зі схваленням цих змін країна сподівається вступити в нову, більш значну фазу переговорів про членство в Європейському Союзі. Уряд заявив, що очікує конструктивності й сумлінності від усіх депутатів задля схвалення змін до конституції в рамках переговорної програми з Європейським Союзом.

"Республіка Північна Македонія дотримується європейських цінностей і заслуговує, після членства в НАТО, бути повноправним членом Європейського Союзу. Уряд вважає, що громадяни та держава мають унікальну можливість утвердити європейський шлях, прискорити євроінтеграцію та досягти цієї європейської мети до 2030 року. Громадяни заслуговують бути європейськими громадянами, мати європейську якість життя та європейський рівень життя в європейській країні, і це має бути їхня рідна країна", - зазначили в уряді Македонії.

Там додали, що таке рішення Асамблеї Республіки Північна Македонія дозволить провести другу міжурядову конференцію з ЄС до грудня 2023 року, відкрити розділи в переговорах, активізувати реформи та швидке членство в ЄС.

Що відомо про вступ Македонії в ЄС

Македонія подала заявку на членство у 2004 році, через тринадцять років після її незалежности від Югославії. У 2005 році Північна Македонія стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу. 

Використання назви країни "Македонія" було об'єктом суперечки з сусідньою Грецією в період з 1991 по 2019 рік, що призвело до накладення вето Греції на переговори про вступ до ЄС і НАТО, які тривали з 2008 по 2019 рік. Після того, як питання вирішили, ЄС дав офіційне схвалення розпочати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією у березні 2020 року.

Однак у листопаді 2020 року Болгарія фактично заблокувала офіційний початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС через те, що вона вважає повільним прогресом у виконанні Договору про дружбу 2017 року між двома країнами, підтримуваними державою чи толерованими висловлюваннями ворожнечі та претензіями меншин щодо Болгарії. 

18 липня 2022 року, після того, як Північна Македонія та Болгарія схвалили запропоновану Францією угоду про примирення, а вето Болгарії було скасоване, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про початок перемовин з Албанією та Північною Македонією про вступ до Європейського Союзу.

ЄС
Конституція
Болгарія
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