Закон про іноагентів у Грузії: в ЄС пригрозили "зачинити двері" для країни, якщо влада продовжить таку політику

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

"Не чекайте сьогодні конкретних рішень. Але в короткостроковій перспективі є заходи, які можна вжити. Наприклад, припинення підтримки через Європейський фонд миру, або припинення політичних контактів на високому рівні, або розгляд можливості припинення деякої частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо уряду", - зауважив він.

Боррель додав, що за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі Євросоюз запропонував кілька рішень, які будуть ухвалені, якщо Грузія не змінить свою політику.

Згідно з документом, підготованим Євросоюзом, йдеться про короткострокові заходи, які включають скасування двосторонніх візитів, зустрічей і заходів на високому рівні з боку ЄС і держав-членів й припинення фінансової допомоги.

Крім того, можуть ухвалити жорсткіші заходи в разі подальшого погіршення ситуації, серед яких видача рекомендацій державам-членам про тимчасове припинення безвізового режиму для представників уряду Грузії та дипломатів, санкції щодо осіб та органів, причетних до серйозних порушень прав людини та подальше призупинення діалогу з Грузією на політичному рівні.

За словами Борреля, поки двері для вступу Грузії до Європейського Союзу відкриті.

"Але якщо уряд продовжить і далі йти тим самим шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері буде зачинено. І грузинський народ заплатить за наслідки, постраждає від того, що європейська перспектива буде знижена або навіть скасована. Ми говоримо про серйозні речі. Якщо так триватиме, двері до Європейського Союзу не буде відчинено", - наголосив верховний представник ЄС.