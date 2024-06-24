"Чергове нагадування, що Крим - це Україна": нардеп Чийгоз про вибухи в Севастополі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В росіян після паніки під час вибухів у Криму зʼявляється відчуття, що можна їхати на півострів і спокійно відпочивати. Проте їм слід памʼятати, що Крим - це Україна. Як тільки ми їм нагадуємо, що це наша земля, в них знову починається паніка. Вони спробували розвивати в цьому контексті окуповану територію Абхазії, але в них нічого не виходить. Зокрема, почали пускати туди поїзди та влаштовувати тури. Однак ця територія вже 30 років залишається небезпечною, а росіяни дуже хочуть спокійно відпочивати. Саме тому наше завдання - не дати їм спокійно відпочивати в нашому Криму", - пояснив Чийгоз.

Народний депутат наголосив, що Кримський міст має бути зруйнований.

"Я вже кілька разів публічно висловлював думку щодо заяв окремих наших військовослужбовців про те, що Кримський міст вже не використовується окупантами у військових цілях. Хочу ще раз наголосити, що подібна риторика впливає на настрої тих же росіян, які знову вважають, що в Крим можна спокійно їхати. Цей міст потрібно зруйнувати. Крим потрібно будь-яким методом відʼєднати від Росії", - додав він.