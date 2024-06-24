Окупанти притягують до відповідальності українців через "замовчування злочинів інших", - правозахисники
На тимчасово окупованих територіях України окупанти почали масово притягувати до кримінальної відповідальності українців через нібито замовчування злочинів інших
Про це інформує Східна правозахисна група.
За словами правозахисників, силовики на ТОТ почали затримувати місцевих мешканців нібито за підозрою в організації або скоєнні "теракту" й "вибивати" з них зізнання. Так, затримані підписують свідчення, в яких прописують ще низку людей, які нібито знали про їхню діяльність.
На підставі свідчень і в рамках ст. 205.6 КК РФ. 205.6 КК РФ (неповідомлення в органи влади, уповноважені розглядати повідомлення про злочин, про осіб, які за достовірно відомими відомостями скоюють або скоїли злочин), силовики йдуть до зазначений людей, які нібито знали про дії, пов'язані з "терактом", аби розпочати процес репресій - обшуки, затримання, засудження.
Наразі, як стверджують правозахисники, відомо про 96 вироків щодо місцевих жителів, яких засудили до тюремного ув'язнення через "замовчування злочинів інших".
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