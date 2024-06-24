Окупанти притягують до відповідальності українців через "замовчування злочинів інших", - правозахисники

Про це інформує Східна правозахисна група.

За словами правозахисників, силовики на ТОТ почали затримувати місцевих мешканців нібито за підозрою в організації або скоєнні "теракту" й "вибивати" з них зізнання. Так, затримані підписують свідчення, в яких прописують ще низку людей, які нібито знали про їхню діяльність.

На підставі свідчень і в рамках ст. 205.6 КК РФ. 205.6 КК РФ (неповідомлення в органи влади, уповноважені розглядати повідомлення про злочин, про осіб, які за достовірно відомими відомостями скоюють або скоїли злочин), силовики йдуть до зазначений людей, які нібито знали про дії, пов'язані з "терактом", аби розпочати процес репресій - обшуки, затримання, засудження.

Наразі, як стверджують правозахисники, відомо про 96 вироків щодо місцевих жителів, яких засудили до тюремного ув'язнення через "замовчування злочинів інших".