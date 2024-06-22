На ТОТ окупанти примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про радянську армію

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Дітей, які зараз мали б відпочивати на літніх канікулах, місцеві колаборанти зігнали у сільські клуби для перегляду фільмів про “Велику Вітчизняну”", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що, окрім дітей, до перегляду примушують і працівників бюджетних установ. Серед фільмів, зокрема, “Одинадцять мовчазних чоловіків”, “Битва за Москву”, а також “Битва за Севастополь”, “Т-34” і “Ати-бати, йшли солдати”.

Відповідна акція пропагандистів приурочена до так званого Дня пам’яті початку Великої Вітчизняної війни, який святкують сьогодні в Росії.