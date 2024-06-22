На ТОТ окупанти примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про радянську армію
Росіяни на тимчасово окупованих територіях примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про "Велику Вітчизняну війну"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Дітей, які зараз мали б відпочивати на літніх канікулах, місцеві колаборанти зігнали у сільські клуби для перегляду фільмів про “Велику Вітчизняну”", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зазначають, що, окрім дітей, до перегляду примушують і працівників бюджетних установ. Серед фільмів, зокрема, “Одинадцять мовчазних чоловіків”, “Битва за Москву”, а також “Битва за Севастополь”, “Т-34” і “Ати-бати, йшли солдати”.
Відповідна акція пропагандистів приурочена до так званого Дня пам’яті початку Великої Вітчизняної війни, який святкують сьогодні в Росії.
- Росіяни знову розпочали на тимчасово окупованих територіях примусові медичні огляди українських дітей, щоб потім відправити їх до РФ на "оздоровлення".
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