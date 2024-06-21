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Окупанти відновили примусові медогляди дітей на ТОТ, - Спротив

21 червня, 2024 п'ятниця
17:20
Війна з Росією медики

Росіяни знову розпочали на тимчасово окупованих територіях примусові медичні огляди українських дітей, щоб потім відправити їх до РФ на "оздоровлення"

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Під виглядом турботи окупанти проводять примусові медогляди, після яких виписують направлення до таборів у далекі регіони РФ на "оздоровлення", - зазначає ЦНС.

У матеріалі додають, що відмова їхати до "оздоровчих таборів" до Росії - підстава для окупантів, аби порушити справу проти батьків щодо неналежного виховання з подальшим позбавленням батьківських прав.

Акцентується, що ворог не всіх українських дітей повертає назад.

"В таборах дітей піддають посиленій пропаганді, а головне, – не всіх дітей повертають назад, й змушують батьків особисто їх забирати. По приїзду родину агітують лишатись жити у віддалених регіонах. Таким чином ворог маніпулює дитячим здоров’ям задля досягнення своїх цілей з асиміляції населення ТОТ", - пояснюють у Спротиві.

  • 8 квітня повідомлялось, що росіяни розпочали підготовку до вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ на "відпочинок і психологічну реабілітацію" під час літніх канікул.
Теги:
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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