Окупанти відновили примусові медогляди дітей на ТОТ, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Під виглядом турботи окупанти проводять примусові медогляди, після яких виписують направлення до таборів у далекі регіони РФ на "оздоровлення", - зазначає ЦНС.

У матеріалі додають, що відмова їхати до "оздоровчих таборів" до Росії - підстава для окупантів, аби порушити справу проти батьків щодо неналежного виховання з подальшим позбавленням батьківських прав.

Акцентується, що ворог не всіх українських дітей повертає назад.

"В таборах дітей піддають посиленій пропаганді, а головне, – не всіх дітей повертають назад, й змушують батьків особисто їх забирати. По приїзду родину агітують лишатись жити у віддалених регіонах. Таким чином ворог маніпулює дитячим здоров’ям задля досягнення своїх цілей з асиміляції населення ТОТ", - пояснюють у Спротиві.