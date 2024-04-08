Ворог готується вивозити на територію РФ українських дітей з ТОТ під виглядом оздоровлення, - Спротив
Росіяни розпочали підготовку до вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ на "відпочинок і психологічну реабілітацію" під час літніх канікул
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У Росії активно розпочалася підготовка до вивозу українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення. Йдеться про період літніх канікул", - розповідають у ЦНС.
Зазначено, що 2480 українських дітей та 150 педагогів готові прийняти на "відпочинок і психологічну реабілітацію" санаторії Санкт-Петербурга. До цього також готові долучитися щонайменше 5 російських регіонів.
"Минулоріч "оздоровилося" на території РФ майже тисячу українських дітей з ТОТ", - додають у Спротиві.
У повідомленні акцентовано, що за вивезення дітей з ТОТ відповідають не лише окупаційні органи, а й адміністрація РФ і педагоги.
"Такий "відпочинок" українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", - наголошують у ЦНС.
- 6 квітня Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи заявив, що судді на ТОТ є одними з головних винуватців у депортації українських дітей.
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