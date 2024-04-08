Ворог готується вивозити на територію РФ українських дітей з ТОТ під виглядом оздоровлення, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Росії активно розпочалася підготовка до вивозу українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення. Йдеться про період літніх канікул", - розповідають у ЦНС.

Зазначено, що 2480 українських дітей та 150 педагогів готові прийняти на "відпочинок і психологічну реабілітацію" санаторії Санкт-Петербурга. До цього також готові долучитися щонайменше 5 російських регіонів.

"Минулоріч "оздоровилося" на території РФ майже тисячу українських дітей з ТОТ", - додають у Спротиві.

У повідомленні акцентовано, що за вивезення дітей з ТОТ відповідають не лише окупаційні органи, а й адміністрація РФ і педагоги.

"Такий "відпочинок" українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", - наголошують у ЦНС.